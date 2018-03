Venderán playera con leyenda: 'México is the shit'

Con la venta de esta playera buscan recaudar fondos para apoyar a damnificados por el sismo

“El cien por ciento de los fondos recaudados serán destinados a la reconstrucción, durante los próximos meses, de los estados afectados por el terremoto”, indicó la marca a través de un comunicado.

“Queríamos comunicarles que México es chido, que México es increíble” puntualizó el diseñador de modas en un video compartido por la cuenta de Facebook 'Yo soy Mexicano'.

'Mexico is the shit' inició este martes la pre-venta de su nuevo producto, una playera con la famosa leyenda para apoyar adel pasado 19 de septiembre.La prenda color negra tiene un costo dey, al realizar la compra a través del sitio www.mercadorama.com.mx, se puede elegir la entidad que se desea apoyar: Oaxaca, Morelos o Ciudad de México. Las entregas comenzarán a realizarse a partir del próximo. La chamarra 'Mexico is the shit', diseñada por, cobró relevancia cuando el fotógrafo Carlos E. Lang posó con ella frente a la Torre Trump en la ciudad de Nueva York como protesta a las políticas del presidente estadunidense Donald Trump. Sin embargo, en nuestro país, la pieza causó polémica en redes sociales a principios de año; la frase fuepor algunos. Lejos de ser insulto, 'Mexico is the shit' (traducido como) busca inspirar a otros el amor por México y por la cultura nacional, así como a enaltecer. De acuerdo Layón, su creador, la prenda esa todos aquellos mexicanos que 'están cambiando la cultura global con sus hermosos corazones y mentes brillantes'.