Venados se mueren de hambre, el dueño de El Venadario está desesperado

Más de 250 animales del parque ecológico “Los Sabinos”, el cual es conocido popularmente como El Venadario de El Fuerte, están sin comer desde el pasado domingo, el propietario dice que ya algunos venados se mueren de hambre.

El dueño, Javier Sabino Ruíz Alcaráz, dijo estar desesperado por lo que pide ayuda de la población, ya que no tienen recursos y subsisten sólo de las aportaciones simbólicas de los turistas.

Javier Sabino Ruíz Alcaráz dijo que cobran de 10 y 20 pesos en el parque, los cuales son usados para comprar alimento de los más de 100 venados, y más de 150 cochis jabalíes, becerros, burros, chivos y aves distintas que habitan en la zona.

Pero debido a la reciente clausura por la caída del puente, ha impedido recibir a los turistas, y recaudar fondos para la comida.

Venados se mueren de hambre

Los venados se mueren de hambre porque no hay alimento para ellos.

Ruíz Alcaráz dijo que, de no tener cómo alimentar a los animales del venadario, tendrán que cerrar, lo que lamenta porque el lugar sirve para reeducar, al enseñarles a las nuevas generaciones el amor por los animales.

En El Venadario los niños pueden interactuar con ellos e incluso son ellos que al visitar alimentan con biberón a los venaditos.

“Para empezar, quiero decirles que no tenemos fondos, no tenemos ahorita ni con que alimentar los animales, ayer no comieron. Tenemos ahí cuatro chivitos que se están muriendo porque no tenemos”, dijo don Javier Sabino.

Agregando que “El parque depende de las visitas, y desde el domingo clausuraron el parque por el incidente que ya conocen ustedes que desgraciadamente pasó, son animalitos que requieren de la atención diaria y tienen que alimentarse”.

Y como los venados se mueren de hambre el propietario se vio en la necesidad de “Pedirle a la gente que si pueden apoyar al parque, vamos a poner un centro de acopio al pie del puente caído, por que, mientras no tengamos entradas al parque, pues no vamos a tener con qué darles de comer”, dijo don Javier desesperado.

Ayuda a El Venadario

Para quienes quieran apoyar habrá un cajón para acopiar alimento para los animales.

Para quienes deseen ayudar al parque ecológico lo pueden llevar a La Galera, donde se colocará un cajón para acopiar alimento para los más de 250 animales que no tienen qué comer.

Este estará justo al pie del puente caído, a donde pueden llevar maíz, alfalfa, alpiste, semillas de girasol y casta brava; o bien, apoyar económicamente.

Tras saber que los venados se mueren de hambre, el Presidente de El Fuerte, Gildado Leyva Ortega, dijo que buscará la forma de apoyar El Venadario con la finalidad de conservarlo, pues reconoció es un atractivo en el municipio que atrae a turistas de muchas regiones e incluso extranjeros.

