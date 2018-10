Vecinos aseguran que el aeropuerto en Santa Lucía los dejará sin agua.

Los vecinos de poblaciones cercanas a la Base Aérea de Santa Lucía, le advirtieron a los delegados municipales y autoridades auxiliares que desde hace varios sufren de problemas con el suministro de agua, por lo que la construcción del NAIM les provocará una mayor escasez en el líquido vital.

El delegado de la comunidad de Los Reyes Acozac, Armando Hernández, alertó que la terminal aérea afectará a los productores agrícolas de la región que aún siembran maíz, rábano, cebolla, lechuga y otras hortalizas, pues no tendrán agua para sus cultivos.

Los habitantes consideraron que también se verán afectados los mantos freáticos y se reducirá la actividad agrícola, ya que se modificará el uso de suelo para destinarlo a la instalación de la infraestructura hotelera y de servicios que requerirá la operación de la terminal aérea.

“Sí será realmente muy afectada esta zona. Más que beneficio, nos va a traer afectaciones principalmente en la destrucción del ecosistema, la sobreexplotación de mantos acuíferos y la dotación de agua para un aeropuerto de esa magnitud. Las dimensiones son bastantes y abastecer de agua por lógica nos va a dejar sin el líquido a los pueblos”, dijo el delegado.

Algunas familias en la comunidad de San Lucas Xolox aún dependen de la agricultura, por lo que un proyecto de esa magnitud cambiará drásticamente su entorno histórico, comentó Hernández.

Los vecinos desconocen en qué consiste el nuevo plan aeroportuario y las implicaciones que traerá consigo la operación de la terminal aérea.

“Aún no conocemos el proyecto, no se nos ha tomado en cuenta ni parecer, pero yo no le veo beneficio a un proyecto así para los pueblos porque somos campesinos y pueblos originarios que nos regimos por usos y costumbres. Vivimos de lo que cosechamos. A final de cuentas, como pueblo no podemos hacer nada porque el que mandará será el presidente, Andrés Manuel [López Obrado], pero lo que sí decimos es que no estamos de acuerdo con que lo construyan en Santa Lucía, la base aérea es terreno de Xolox y nos afectaría”, expresó Miguel Meléndez, delegado de San Lucas Xolox.

Los habitantes temen que en esa zona se exploten sin control algunos cerros y otras áreas naturales protegidas para extraer materiales de construcción para la edificación del aeródromo, tal como ocurrió con el aeropuerto de Texcoco, donde se devastaron grandes extensiones de recursos naturales.

“Aquí tenemos áreas protegidas y si viene el aeropuerto serán devastados los cerros. La poca tierra de cultivo que aún tenemos la van a ocupar para otras cosas como viviendas y eso nos afectaría mucho, se agravará la inseguridad”, dijo Meléndez.

Actualmente, tienen que perforar más de 150 metros para extraer agua potable en ese poblado, cuando hasta hace algunos años lo hacían apenas a 30 o 50 metros.