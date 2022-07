Variantes de Ómicron impulsan la quinta ola de COVID en México: UNAM

La quinta ola de COVID-19 que registra actualmente México está a punto de llegar a los 150 mil casos activos, nivel que no se veía desde el 7 de febrero pasado, cuando ya descendía la cuarta ola.

Para el día de hoy, la Secretaría de Salud (Ssa) estimó una epidemia activa de 149,488 casos; en tanto, reportó 24,537 nuevos contagios, con los cuales el país acumula 6,034,602 casos de Covid desde el inicio de la pandemia.

La Ciudad de México es la entidad con más casos activos, con 44,433, y de igual forma, es la que tiene la mayor tasa de incidencia, con casi 500 por cada 100,000 habitantes.

Asimismo, la dependencia informó de 47 muertes, de forma que con esta vigilancia epidemiológica se calculan 325,716 fallecimientos por la enfermedad.

De momento, la Ssa tiene un promedio diario de casos de 14,065 para la semana pasada, del 19 al 25 de junio, mientras que para la anterior se tuvo un promedio de 8,997, lo que evidencia el repunte de la quinta ola de Covid.

La ocupación de camas generales en hospitales que atienden casos de Covid se ubica en 8% a nivel nacional, un punto porcentual más que ayer, y de 2% para las camas con ventilador para pacientes graves, mismo nivel que ayer.

La pandemia no se va a acabar como prender y apagar un switch de la luz, será un proceso gradual.

Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, considera que “no es que hayamos hecho nada mal, sino que las variantes han impulsado las distintas olas de la pandemia".

En todo el mundo, cuando una subvariante escapa a la inmunidad, sustituye a las anteriores, y aunque es verdad que si se tienen precauciones como el distanciamiento social o el uso de cubrebocas puede haber un menor impacto, el fenómeno ocurrirá de cualquier forma, señaló el especialista.

Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de El Colegio Nacional, aconseja que no debemos confiarnos “la realidad es que gracias a las vacunas hemos logrado prevenir enfermedad severa y grave, que es la que te lleva al hospital".

"A pesar de que tuvimos una cuarta ola altísima en contagios, bajó muchísimo la ocupación hospitalaria y las defunciones. Sin embargo, no hay que confiarse, pues no quiere decir que no te toque la mala suerte. Que tengamos un uno por ciento de ocupación hospitalaria no quiere decir que no nos vaya a tocar. No nos debemos de confiar, es importante mantener el cuidado, y si lo hacemos durante este tiempo y el que ya se nos viene a partir de octubre de influenza, tendríamos muchísimo menos problemas de salud”.

Quedarse en casa al menor síntoma de COVID-19

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud, en las últimas cinco semanas la mayor parte de los casos se encuentran en los grupos de 18 a 29 años, luego en el grupo de 30 a 39 años y finalmente en el de 40 a 49 años.

“Ante cualquier síntoma gripal, estornudos, tos, escurrimiento nasal, fiebre y dolor de cabeza, etcétera, la indicación sería quedarse en casa".

