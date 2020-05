Vandalizan catedral de León; piden legalizar el aborto en Guanajuato

La fachada de la catedral Metropolitana de Nuestra Madre Santísima de la Luz, en León, Guanajuato amaneció vandalizada con mensajes escritos por colectivos feministas, a manera de protesta por la decisión de los diputados locales para no despenalizar el aborto en la entidad.

Grafitean muros de la catedral

Con pintura aerosol en color verde y negro, grupos pro aborto escribieron en algunos muros de la catedral, ubicada sobre la calle Hermanos Aldama, en pleno centro de León, mensajes como: “Será Ley”, “Saquen sus rosarios”, “mochos” y “Aborto legal”.

Debido a los grafitis, las puertas de la catedral permanecieron cerradas hasta antes del mediodía, por lo que los fieles que llegaron a rezar por la mañana, lo tuvieron que hacer desde el exterior.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas llevaron a cabo estos actos vandálicos. Tampoco la Arquidiócesis de León ni las autoridades municipales han fijado una postura al respecto.

“Aborto Legal ya”

Además de rayar la catedral de León, los grupos feministas y pro aborto, salieron a las calles de los diferentes municipios de la entidad para manifestar su rechazo a la decisión de los diputados y autoridades locales que se oponen a legalizar el aborto en la entidad.

Desde temprana hora de este martes, mujeres protestaron en las principales avenidas y puentes peatonales con pancartas de color verde. Sus mensajes son claros: “Legal, seguro y gratuito”, “Yo decido”, “Aborto Legal Ya”, “ILE Gto”, “ILE Periferias", "Niñas, no madres", "Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan".

La lucha por despenalizar el aborto en Guanajuato lleva tres años, y hasta hace una semana los diputados locales decidieron retomar el tema y realizar análisis al respecto a través de videoconferencias, debido a la actual contingencia sanitaria, pero la mayoría de los diputados del Partido Acción Nacional decidieron desechar esta reforma.

Ante ello, este martes las mujeres salieron a protestar, pero no en multitud como ha ocurrido en varias ocasiones ya que por la pandemia del Covid-19 respetan las medidas sanitarias para evitar contagios.

Aborto seguirá siendo penalizado en Guanajuato

La mañana de este martes, las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública del Congreso del Estado, confirmaron que el aborto seguirá siendo penalizado en Guanajuato. La justificación de los legisladores es que, aunque el embrión no haya nacido, se considera una persona con derechos legales y jurídicos desde el momento de la concepción. Y aseguran que esta decisión se toma para proteger el derecho a la vida de los niños.

“La protección de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento. Se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana. Al considerar al no nacido como alguien con vida y por ende su protección constitucional”, señalan.