“Vamos a pagar solamente lo justo”: Salinas Pliego sobre adeudo al SAT

Luego que el periodista Hans Salazar cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el adeudo fiscal que enfrenta Ricardo Salinas Pliego, el mismo empresario mexicano se pronunció al respecto en sus redes sociales.

El mandatario fue cuestionado sobre el adeudo que tiene el empresario con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que según su titular, Raquel Buenrostro, podría ascender a 40 mil millones de pesos.

Ante ello, López Obrador apuntó que no tendrá un trato preferencial respecto a la deuda. “Esto lo entienden todos, incluso Salinas Pliego, él tiene un alegato y se le está escuchando como a todos, sostiene que le quieren cobrar doble, que es una especie de venganza de gobiernos anteriores, entonces se está revisando porque si hay algo injusto se tiene que reponer el procedimiento, sino, reafirmar lo que está demandando el SAT que se pague”, expuso el presidente.

Ricardo Salinas Pliego responde sobre deuda al SAT

A ver chayotero pendejo @Hans2412… ¿ya entendió lo que le dijo mi amigo el presidente, ya le quedó claro porque las empresas de mi grupo no han pagado impuestos?se lo voy a repetir:



PORQUE NO PROCEDE COBRO ALGUNO



Le voy a dar 2 medallas una por pendejo y otra por si la pierde. https://t.co/Klx2Lden89 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 7, 2022

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el tema fue retomado en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador tras la pregunta del periodista Hans Salazar; ante ello, el empresario se pronunció en sus redes sociales por donde apuntó:

“A ver chayotero… ¿ya entendió lo que le dijo mi amigo el presidente, ya le quedó claro porque las empresas de mi grupo no han pagado impuestos? se lo voy a repetir: Porque no procede cobro alguno”.

Asimismo, el dueño de Grupo Salinas aclaró que pagará únicamente lo “justo y apegados a la ley” pues dijo “tenemos derecho a no estar de acuerdo con la autoridad e inconformarnos, no es problema mío, es gobierno, no son dioses y se equivocan y trabajan para el pueblo”.

Te puede interesar: ¿Ricardo Salinas quiere ser presidente de México? esto dijo

¿Quién es Ricardo Salinas Pliego?

Es dueño de Grupo Salinas.

El empresario Ricardo Salinas Pliego es dueño de Grupo Salinas, Elektra, Banco Azteca y otras compañías como medios, telecomunicaciones, banca, seguros, comercio especializado, generación de energía y minería. Recientemente, el magnate informó que está preparando un nuevo servicio que competirá con Uber y Didi.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!