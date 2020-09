Vacuna contra COVID de AstraZeneca causa mielitis transversa en otro voluntario

Un segundo voluntario de las pruebas de la vacuna contra el Covid-19 que desarrolla la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford presentó una enfermedad neurológica “inexplicable”. Esta vacuna es considerada como la más avanzada contra el virus SARS-CoV-2 y en la que el Gobierno de México participa para distribuirla en América Latina.

Dos voluntarios de la vacuna contra Covid-19 con mielitis transversa

El diario estadounidense The New York Times informó que se trata de una mujer quien desarrolló mielitis transversa, la misma enfermedad que desarrolló la primera voluntario; sin embargo, la farmacéutica resaltó que no existe evidencia suficiente que determine que la sustancia está desarrollando esta enfermedad y agregó que aún no confirma este segundo caso.

El primer caso que se reportó el pasado 8 de septiembre. Se dio a conocer que la voluntaria recibió una dosis de la vacuna contra el Covid-19 antes de desarrollar inflamación de la médula espinal, conocida como mielitis transversa, que provoca debilidad en brazos, piernas y puede causar problemas en los intestinos y la vejiga.

A partir de ese momento AstraZeneca suspendió los ensayos de la tercera fase de la vacuna, pero días después retomó los ensayos en Reino Unido, Brasil, India y Sudáfrica, excepto en estados Unidos, luego de que detectaran que la primer voluntaria tenía un caso previo, no diagnosticado, de esclerosis múltiple, no ligado a la vacuna.

En el segundo caso, la voluntaria enfermó tras recibir la segunda dosis de la vacuna.

La mielitis transversa está catalogada como una de las enfermedades raras, y será una señal de alarma en que se halle en uno de los participantes, ya que podría registrarse “un patrón peligroso” de seguridad para las personas, destacaron expertos médicos consultados por el diario.

Es importante señalar que la mielitis transversa es considerada como una enfermedad rara, que puede causar debilidad en los brazos y piernas, parálisis, dolor y problemas intestinales y de vejiga y puede ser el primer signo de la esclerosis múltiple, pero también puede ocurrir después de que el cuerpo se encuentra con un agente infeccioso como un virus.