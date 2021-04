La Secretaría de Salud carece de una estrategia nacional ni aporta recursos para producir una vacuna contra COVID-19 mexicana, al punto de que es el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien, sin ser su competencia, está coordinando seis proyectos para obtener una vacuna elaborada por científicos de la nación.

Principalmente emprendidos por universidades, estos proyectos de la vacuna contra COVID-19 cuentan con muy pocos recursos y todavía están en la llamada “fase preclínica”, en la cual se experimenta con animales y es el paso previo para probar el biológico en humanos.

Vacuna contra COVID-19 en México está sin recursos

Los científicos mexicanos que llevan a cabo estos trabajos coinciden en que es un “asunto de soberanía nacional” tener una vacuna propia, ya que actualmente México depende del extranjero respecto a la importación de biológicos que resultan muy costosos y no siempre se adecuan a las condiciones del país.

Por su parte, la química Esther Orozco Orozco, a quien Ebrard le encomendó coordinar los proyectos, señala:

“Ebrard me invitó a participar en la consultoría científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En esa labor nos agarró la pandemia. Fue entonces cuando Ebrard dijo: ‘hay que buscar en México a quienes estén trabajando para combatir el coronavirus’. Y así fue como localizamos a los grupos de científicos que están trabajando en seis proyectos distintos de vacuna”, dijo.

Vacuna contra COVID-19 mexicana, sin recursos ni estrategia clara.

Ante el cuestionamiento de por qué la Cancillería y no la Secretaría de Salud, la química dijo que no podría contestar esa pregunta con la precisión que ella quisiera. “Lo cierto es que nosotros estamos consiguiendo fondos internacionales para que nuestros investigadores avancen en sus proyectos. No son grandes cantidades, pero han resultado útiles”, destacó

La Verdad Noticias informa que se están consiguiendo fondos en otras partes, cada quien como puede. Por ejemplo, los científicos de la Universidad de Querétaro realizaron un “vacunatón” para allegarse recursos y avanzar con su vacuna, debido a que no se puede trabajar sin dinero.

“Nosotros le allanamos el camino a sus proyectos, les damos apoyo logístico. Y para coordinarnos, dos veces al mes nos reunimos con ellos para ver sus avances, darles ánimo y hacer planes para el futuro. En esas reuniones participa Ebrard”, sentenció la química Esther Orozco.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.