Vacuna Cansino no es segura, experto recomienda protección de otro fármaco

De acuerdo con el infectólogo, Francisco Moreno Sánchez, la vacuna Cansino no ofrece la protección mínima requerida contra el COVID-19, por lo que recomendó a los maestros de Tamaulipas, quienes recibieron este medicamento, buscar otra opción de protección contra el nuevo coronavirus.

Fue durante una conferencia que en la que habló sobre la situación de la pandemia pr COVID-19, el ganador al Premio Nacional de Salud 2020, dijo que es importante que los docentes vacunados con el fármaco, que buscan una segunda opción de protección.

“Muchas de las personas que recibieron la Cansino se han vacunado y cambiado la dosis con AstraZeneca, Pfizer, incluso con Sputnik y Moderna”.

Anteriormente en La Verdad Noticias dimos a conocer que la dosis china es efectiva por seis meses, lo que la convierte en un medicamento poco efectivo.

Vacuna Cansino no ofrece protección mínima

La vacuna china no es efectiva contra el COVID-19

El médico afirmó que personalmente no tiene nada contra la vacuna pero al no estar aprobada y no tener los mínimos resultados de eficacia, la hace insuficiente y por ello pide buscar una segunda opción.

“Busquen recibir una dosis extra, y no es porque le vayan a quitar una dosis a otra persona, es porque no están protegidos”.

Así mismo indicó que la pandemia con 22 meses de presencia en el mundo, debe dejar un mensaje claro para la población global; el primero de ellos es no confiar que la vacuna lo resuelve todo, pues pese a contar con el medicamento, se puede dar el contagio.

Se ha dicho que tiene un 91% de efectividad en casos graves, pero podría ser por poco tiempo, ya que no está completamente aprobada.

Vacuna Cansino efectos secundarios

La vacuna podría causar efectos secundarios

Los efectos secundarios podrían aparecer dentro de los 28 días posteriores a la aplicación, y los principales o más comunes son:

Dolor

Inflamación

Enrojecimiento en la zona de aplicación

Sangrado leve

Desmayo

Hipoestesias (disminución de la sensibilidad)

En junio de este año, China aprobó la vacuna Cansino vía nasal, con el objetivo de evitar riesgos para personas con problemas de coagulación en la sangre.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!