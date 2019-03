¡Va de nuevo! AMLO presidente prepara otro recorte de presupuesto

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer el jefe de la Oficina de la presidencia, pidió a las dependencias gubernamentales otro recorte presupuestal como parte de un plan de previsión.

Alfonso Romo, jefe de la oficina presidencial, dijo en la 102 Asamblea General de Socios de la American Chamber en México (Amcham) que la decisión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un plan B.

“Es un plan B, en caso de ser necesario, hacer recortes, no nos dijeron de cuánto porque queremos ser muy responsables fiscalmente. El presidente nos lo pidió, estamos analizando si algo sucede; si no, no pasa nada. Es de previsión porque queremos cumplir al 100%”, afirmó el funcionario del gabinete de AMLO presidente.

Romo afirmó que debido al presupuesto que pide AMLO se va a pasar de una autoridad republicana “a una pobreza franciscana” e informó que el problema de recortar tanto es “que yo veo a las secretarías agobiadas, por eso las defiendo”.

El jefe de la oficina de la presidencia del gobierno de AMLO, Alfonso Romo, dijo que no buscaran “paralizar la inercia con la que camina el gobierno hasta el momento”, por lo que el tema de los recortes está sobre la mesa, analizándose.

“Hay una determinación (del gobierno de AMLO) de no incurrir en déficit fiscal, no tengan duda, primero va a ser otra cosa que no cumplir este mandato, para bien o para mal, ya veremos nosotros cómo corregimos, de hecho hubo superávit fiscal en este primer mes”, externó.