VISA americana ¿Cuánto cuesta tramitarla este 2022?

Uno de los trámites más solicitados es el de la VISA americana, esto a pesar de que no es tan sencillo que la autoricen, y aunque por la pandemia del COVID-19, su trámite y muchos otros se suspendieron, al parecer todo se está reactivando, pero ¿cuánto valdrá sacarla este 2022?, ¡aquí te damos los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que este documento es indispensable si tienes ganas de viajar a los Estados Unidos, ya que si no cuentas con él no te permiten el acceso a dicho país.

Anteriormente te contamos sobre los requisitos para tramitarla en México; sin embargo, ahora te diremos cuánto te podría costar sacarla este nuevo año.

Costo de la VISA americana en 2022

Este documento conocido como B1/B2, permite que una persona viaje a los Estados Unidos para hacer negocios o de turista, y suele autorizarse para visitas cortas, por ello, debes estar consciente que tenerlo no te autoriza que entonces puedas ir a buscar trabajo.

Aunque, muchos podrían esperar que este trámite sea más caro este año, en realidad no es así, de hecho, el precio no tendrá ningún cambio, se mantendrá en 160 dólares, es decir, 3 mil 300 pesos mexicanos aproximadamente si eres un adulto, pero si tienes menos de 15 años solo pagarás 15 dólares, algo así como 310 pesos mexicanos.

Cabe mencionar que el costo señalado anteriormente se pagará por realizar el proceso, pero esto no asegura que entonces con ello se garantice obtener el documento, de ahí que si no te lo dan no hay reembolso y tampoco es transferible.

¿Hay citas disponibles para el trámite?

La página de internet de los Estados Unidos para realizar este trámite indica que sí hay citas para solicitar el documento, ya sea para sacarlo por primera vez o para renovarlo, eso sí, también señala que hay una gran demanda de estas, estas son sus palabras:

“Los solicitantes deben esperar un tiempo de espera más largo de lo normal para este servicio y planificar en consecuencia.”

Ahora ya lo sabes, si hay citas disponibles y el costo del documento es el mismo que en 2021, ¿qué esperas para tramitarlo?

