VIOLENCIA: Desabasto de gasolina provoca bloqueos y amenazan con quemar autos, EDOMEX

Decenas de habitantes de Ixtapaluca, municipio del Estado de México, decidieron bloquear el Circuito Exterior, exactamente, a la altura de la comunidad de San Francisco; el motivo, era el desabasto de gasolina y exigían una pronta solución.

Incluso, algunos de los protestantes, amenazaron con quemar vehículos a automovilistas que exigieron su retirada de la avenida, pues les impedían el paso.

Todo sucedió alrededor de las 12:00 del mediodía, poco más de 100 personas que habitan Ixtapaluca, bloquearon el paso en ambos sentidos del circuito Exterior Mexiquense, esto, como protesta antes el desabasto de combustible en el municipio.

La situación se tornó tense, por lo que algunos automovilistas optaron por echarse en reversa y buscar otra vía alterna, mientras que algunos más, quedaron varados más de tres horas.

“La protesta es correcta por la decisión mal tomada de López Obrador. El fin es bueno, para que no roben gasolina, pero no son los medios, lo está haciendo muy a la brava. Los pobladores están hartos, pero no tenemos la culpa nosotros” dijo un usuario que se dirigía a Querétaro, pero no puso llegar a su destino por las protestas. “Voté por Obrador, pero ya me arrepentí. Dice que gobierna para el pueblo, que va a escuchar al pueblo, pero por qué no pide encuestas de que no haya gasolina. Creo que está siendo autoritario, dice que no nos vamos a echar para atrás, pero es él, debe preguntar a los demás”.