VIDEO del niño que chocó y provocó la muerte de sus amiguitos

Niño de 12 años provoca accidente mortal

El video muestra cómo un agente de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX lleva del brazo a Luis Eduardo, el niño de 12 años de edad que chocó el pasado domingo 18 de febrero y provocó la muerte de cinco niños.

El domingo 18 de febrero se tiño de sangre y de muerte tras un accidente donde cinco pequeños perdieron la vida y otros cuatro salieran gravemente lesionados cuando el automóvil en el que viajaban chocó contra un árbol en la delegación Tláhuac.

VIDEO DE LA DETENCIÓN DE LUIS EDUARDO

Los niños iniciaron el día como cualquier otro sin esperar que la muerte ya los acechara, fueron a la fiesta del pueblo y abandonaron el lugar sin saber lo que pasaría minutos después.

La versión del niño que manejaba

Luis Eduardo se hizo “bolita”, cerró los ojos y esperó a que el carro dejara de dar vueltas para salir.

El niño vio los cuerpos desmembrados de sus amigos y familiares, corrió a casa de los papás de su primo Kevin, quien murió en el accidente a pedir ayuda.

Luis Eduardo el niño que provocó la muerte de sus amigos

Un niño de 12 años con aliento alcohólico manejaba a 140 kilómetro por hora y perdió el control del coche tratando de esquivar a un ciclista provocando la mortal tragedia, Luis Eduardo, el niño que conducía sobrevivió al accidente pero la pesadilla comenzó cuando vio a sus amigos muertos y el problema en el que se había metido.

Los cuerpos de los pequeños fueron encontrados separados por varios puntos del lugar del accidente y los lesionados se encontraban delicados por la gravedad de sus heridas.

Los padres de Luis Eduardo

Los papás de Luis Eduardo no se presentaron a buscar al niño por miedo a que tomaran cargos y represarías en su contra, se mantuvieron escondidos después del accidente. Y no han declarado si Luis Eduardo tomó el auto con permiso o a escondidas. Luis Eduardo no es un sujeto imputable por tener 12 años de edad.

Actualmente Luis Eduardo presenta estrés postraumático, depresión, ansiedad, tristeza y siente mucha culpa por lo sucedido.