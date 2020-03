VIDEO VIRAL: Estudiante de Tamaulipas encara a profesor por acosarla

Una estudiante de la Universidad del Noroeste en Tampico se armó de valor y encaró a uno de sus profesores a quien acusó de acosar y hostigar a sus compañeras, mismo del cual fue víctima; la escuela emitió su apoyo a la joven y rechazó este tipo de acontecimientos en sus instalaciones.

En el video que circula por redes sociales, se puede observar a la joven estudiante encarar al profesor por acosar sexualmente a sus compañeras, el docente negó en todo momento ser un acosador.

Sin embargo, la estudiantes le gritó que a ella la ha visto directamente a los pechos, situación que el docente no pudo negar.

“A mí me has mirado, eso es lo que te tengo que decir, me has mirado directamente aquí a los pechos”, le reclamó la estudiante al maestro.