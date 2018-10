VIDEO: Rechaza Acción Nacional encuesta del presidente electo. Postura oficial.

Marcelo Torres Cofiño, presidente nacional del Partido Acción Nacional, difundió este día un video en donde aparece expresando su postura y la de su partido referente a la consulta impulsada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el proyecto -ahora cancelado- del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (NAICM).

A continuación el texto intacto.

“En Acción Nacional reprobamos y rechazamos el atropello al Estado de Derecho y la manipulación hacia los ciudadanos por parte de Morena y López Obrador con su mal llamada ‘consulta ciudadana’. Los medios evidenciaron las irregularidades en torno a esta consulta: personas que votaron más de una vez, una aplicación para el registro que no funcionaba, tinta que se borraba, boletas sin folio, nunca supimos quién resguardó los paquetes en la noche y si hubo casillas que no se instalaron.

Aunado a ello, (continúa la grabación) sabíamos de antemano que esta consulta es ilegal porque no fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; quien la convocó aún no es Presidente de la República; la pregunta estaba sesgada; y no hay claridad en el método para la elección de los municipios que sí pudieron votar.

Y según los propios datos del equipo de AMLO votó solamente el 1.1% del padrón electoral, es decir el 98.9% de los ciudadanos no participaron. Por lo tanto esta consulta no puede tener ningún valor. Esta consulta en realidad fue una farsa, una auténtica payasada que nos hace ver como un país que no respeta los contratos, que no respeta los inversionistas, que no respeta el Estado de Derecho.

Pero lo que más nos preocupa, más allá de la cancelación de una obra pública muy avanzada y muy necesaria es que se va a pretender utilizar estos mecanismos para justificar decisiones autoritarias ya tomadas de antemano por López Obrador.

Así, justo así, empezó Venezuela. En el Partido Acción Nacional no lo vamos a permitir. Vamos a defender a los ciudadanos. Vamos a defender la legalidad, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Así no Andrés Manuel. Los ciudadanos que te dieron el voto mayoritario no lo hicieron para que pretendas convertirte en un dictador ‘en nombre del pueblo’. Así no".