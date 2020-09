(VIDEO) Lista Wornat para declarar contra García Luna

En su libro Felipe El Oscuro, la autora argentina narra las tropelías que se cometieron en el sexenio de Calderón

“Es terrible, porque parece un thriller, pero no lo es, es una realidad”, así define Olga Wornat a su más reciente libro, Felipe El Oscuro, de Editorial Planeta, donde narra la manera en que el crimen organizado operaba desde el gobierno de Felipe Calderón y el infierno que le hizo sufrir Genaro García Luna.

En una charla exclusiva para el Diario La Verdad desde su natal Argentina, la escritora afirma estar lista para colaborar con la DEA, en Estados Unidos, en el proceso que se sigue a García Luna, a quien señala como el artífice de la operación del crimen desde el gobierno del expanista.

Y es que Felipe El Oscuro contiene la exhaustiva investigación, sustentada con documentos y testimonios, que revelan la manera en que llegaron los personajes más cercanos al expresidente, muchos sin carrera y sin experiencia, “y se fueron millonarios”, afirmó.

“Es una crónica no solamente de Calderón como tal, sino de todo lo que rodeaba a ese sexenio, que para 2010 eso se hablaba en todas partes, era una guerra caída, una batalla que se estaba perdiendo”, explicó Wornat vía videoconferencia.

El libro, narró la autora, contiene las historias contadas en algunos casos por los protagonistas, unos en el anonimato por miedo, otros que ayudan a develar la historia que forjó el carácter de Calderón, su primera novia, compañeros de escuela, su familia, incluso su hermana Luisa María “Cocoa” Calderón.

Y aunque el libro tiene un tinte de novela, por las intrigas y los datos que contiene, se trata de una crónica que llevó a la autora a sufrir graves amenazas hacía ella misma y su familia por encargo de García Luna.

Felipe El Oscuro, explicó, comenzó a gestarse tras el inicio de la llamada guerra contra el narco, que dejó miles de muertes en el sexenio, y vio la luz hace unos días, a 8 años de terminado el sexenio de Calderón.

“Las fuentes, me entero ahora, retomé contacto y algunos que retomaron contacto ahora con la salida del libro, que me mandan mensajes por primera vez en años, que me dicen ‘no te atendía el teléfono porque quiero contarte que recibí presiones de Los Pinos, me llamaban de Los Pinos para preguntarme por ti, dónde te conocí, donde estabas’”, explicó, “y una llamada de Los Pinos en México es fuerte, pesa”.

Dos años de acoso

Su obra, resaltó Wornat, fue resultado del trabajo de investigación que se dio después de esa fuerte embestida que duro dos años, donde intervinieron sus teléfonos y hasta los de su familia, al grado de infiltrarse en el correo de su propia hija.

“A mi lo de mi hija me generó una cosa muy fea cuando me enviaron fotografías de mi hija en Buenos Aires; entonces, yo digo ¿quiénes son, tienen a alguien allá, son los narcos, quienes son? obvio García Luna, porque me decían todos que era García Luna”, relató.

Wornat afirma que hay videos donde se ve cómo García Luna pedía dinero a los cárteles de la droga

Le dijeron donde vivía su hija, entonces embarazada de 7 meses, dónde tomaba café, a donde acudía por sus compras, y aunque pensaba que era el narco, un propio funcionario de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, fue quien le confirmó el nombre del autor.

“Sospechando que podía ser él, le dije ¿son los narcos? porque yo entrevisto al hijo del Chapo, y me detectaron, quizá me detectaron en Oaxaca cuando yo entrevisté, me siguieron, no sé, ya pensaba cualquier cosa, y me dijo, no, no son los narcos.

“No son ellos, esto es de adentro”, recordó que le dijo Zamora, quien le pide llamarle de nuevo esa noche, pero desde un teléfono seguro.

“¿Pero quién de adentro, quienes del gobierno?… Y me dijo: García Luna”, señaló.

Desde ahí, la embestida contra ella y su familia no cesó, el libro no pudo salir a la luz, pues hasta editorial Planeta, desde España, decidió sacar a sus directivos del país ante las amenazas que recibieron, mismas que llegaron hasta el encargado de la imprenta.

“La gente de García Luna seguía haciendo negocios con el gobierno de Peña Nieto, pero estaban todos; la editorial no quiso animarse, porque fue tan grande la embestida que vivimos, no solamente yo y mi familia, sino todo el equipo”, reiteró.

Ahora, en pleno proceso contra García Luna en Estados Unidos, Wornat asegura estar dispuesta a compartir las pruebas que tiene, que dieron forma a Felipe El Oscuro, para sumarlas a las más de 120 mil pruebas que ya tiene la DEA contra él.

La autora asegura que está dispuesta a aportar los elementos que puedan ser de utilidad en el juicio contra García Luna

“Sí claro, yo no tengo ningún problema, yo he estado en contacto con ellos; les dije que sí, que me ponía a disposición del fiscal, para lo que necesitaran, no tengo ningún problema”, explicó.

Pero todo podría acabar con un acuerdo que, según sus informantes de la DEA, está buscando García Luna, para convertirse en testigo protegido.

“Hay que ver a quién entrega, porque tiene que entregar a alguien, tiene que entregar datos, información que sea verificable, no puede mentir porque está bajo juramento, porque si miente se cae, porque tiene que hacer un pacto, por eso se va retrasando también.

“Hay que ver qué dice de Calderón, hay que ver qué dice de su antiguo jefe Vicente Fox, tiene que dar datos”, advirtió la periodista.

Finalmente, Wornat cierra el libro Felipe El Oscuro con los relatos de las víctimas, esas a las que no se les ha hecho justicia, aquellas que perdieron la vida en la guerra de Calderón, que fueron consideradas “daños colaterales”, y hasta de aquellos que hoy, siguen presos por delitos que no cometieron, pero que fueron inculpados por García Luna.

Felipe El Oscuro, destacó Wornat, se convierte así en un una reivindicación de quienes se atrevieron a contar la historia, lo mismo de la adicción del alcohol de Calderón, que la corrupción enquistada por García Luna en el gobierno, hasta la muerte de “Ivan” Juan Camilo Mouriño.

En su crónica del sexenio de Calderón, Wornat recuerda pasajes como la caída del avión de Juan Camilo Mouriño

También su relación con Margarita Zavala, y hasta historias como la de Patricia Flores Elizondo, artífice de la Estela de Luz, símbolo de corrupción y despilfarro de ese sexenio, y cuya hermana trabaja ahora en el gobierno federal de Morena, en la Conagua.

“Este libro doy una crónica profunda del sexenio de Felipe Calderón, donde están, donde no hay solamente la radiografía de ese presidente que condujo lo que yo llamo la guerra de la muerte, sino también todos los personajes que lo rodearon, que llegaron pobres y se fueron millonarios”, agregó.

Pero sobre todo, pide que el libro sea considerado como el testimonio de las intrigas, las traiciones, los crímenes sin resolver, todo lo que pasó en el sexenio esta ahí, las víctimas, que son con las que cierra el libro.

“Apelar a la memoria para no cometer los mismos errores, para no equivocarnos, porque creo una persona sin memoria no existe y saber quién es quién”, puntualizó, y agregó que podrán o no estar de acuerdo con el contenido, pero finalmente, Felipe El Oscuro es eso.

“Que lean y que den su opinión, pero esto es lo que yo viví y lo que yo vi y lo que yo investigué, esto está respaldado por documentación, por testimonios”.

