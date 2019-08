VIDEO: 'Lady Billetes',hija del edil de Culiacán se quita el calor soplándose con dinero

Un video que ya se ha vuelto viral muestra cómo la nueva 'Lady Billetes' es decir, la hija del edil de Culiacán en Sinaloa se quita el calor, y lo hace de una manera peculiar, dirían por ahí “sencillita y carismatica”, nada más y nada menos que soplándose con dinero, varios billetes de 500 pesos.

VIDEO: 'Lady Billetes',hija del edil de Culiacán se quita el calor soplándose con dinero

Esto ha causado indignación por parte de muchos usuarios de las redes sociales y más de quienes son de Culiacán, también a provocado las burlas de otros y como en todo, no ha faltado quien se avalance a la defensa de la y la risa de #LadyBilletes.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

Fue por medio de un video subido a las redes sociales por Gabriel Campos,donde se ve a la joven hija del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro con billetes de 500 en mano, soplandose cual abanico matando el calor de la tierra sinaloense.

VIDEO: 'Lady Billetes',hija del edil de Culiacán se quita el calor soplándose con dinero

En dicho video se observa como 'Lady Billetes' se abanica con singular alegría al ritmo de Bartier Cardi, de Cardi B. al interior de una camioneta, mientras se ayuda de una refrescante bebida, también para combatir el calor que la posee e intenta desprenderse con soplandose con billetes también.

A #LadyBilletes solo le bastaron 10 segundos para saltar a “la fama”, pero luego de que le llovieran las críticas a la familia del edil de Culiacán, era de esperarse que este saliera en defensa de su 'Lady Billetes' haciendo la siguiente declaración:

“No se metan con mi familia” indicó el edil de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Y es que los usuarios empezaron a señalar que 'Lady Billetes' actuaba así porque no estaba bien educada, que porque el dinero no era de ella y lo presumía, que ese dinero es de lo que el pueblo paga entre bastantes etc, etc, y más etc.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Sin tacos, sin salsa y con golpes! así dejaron a "lady tacos" (VIDEO VIRAL)

“No tengo calificativo, que lo califique la gente, yo no, es inmoral todo esto, y ocuparnos de ello, también... ¿Qué quieren que haga?, si hay una denuncia dirán que es una represión, si hay una crítica que soy muy sensible, tengo la piel muy delgada", señaló el edil de Culiacan ante los hechos de su retoño, la nueva 'Lady Billetes'.