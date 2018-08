VIDEO: Chofer de Bimbo atropella un perrito y no se detiene

Repartidor de Bimbo

Desde de la difusión de un video en el que se veía a un repartidor de Bimbo robándole a una persona de la tercera edad no han parado los problemas para la empresa, les han llovido reportes de usuarios de redes sociales y de encargados de tiendas en todo México.

Ahora un nuevo escándalo sale a luz para seguir afectando a la empresa, se publicó el video de un chofer que atropella a un perro y sigue su camino como si no hubiera pasado nada.

En un video se ve cómo un camión rotulado con el logotipo de la marca atropella a un perro que estaba en la calle y no se detiene para ver lo que ocasiono.

La publicación de un video en el que un repartidor roba producto a un tendero y video del chofer atropellando a un perro, provocó que llovieran los reportes de usuarios de redes sociales que evidenciaron que no era un caso aislado no solo en Bimbo si no en varias empresas de México.

Así mismo transcendió que Bimbo hizo la solicitud para obtener el registro de marca de las 'Manteconchas'.

El video fue publicado el pasado sábado 27 de agosto por quien se identificó como Margarita Silva. "Me pregunto: ¿Qué está pasando con los trabajadores de Bimbo? Hoy por la mañana atropellaron a este perrito. Hoy fue un perrito, imagínense la gravedad si hubiera sido un niño", dijo.