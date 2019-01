VENTA ILEGAL: Negocio negro de gasolina a través del mercado en línea de Faceook

Ante la crisis del desabasto de gasolina en México, usuarios de redes sociales, han optado por apropiarse del poco combustible que quedaba en las gasolineras y decidieron venderlo a un precio más elevado a través del mercado en línea de Facebook.

La venta de gasolina fuera de las gasolineras, es ilegal y clandestina.

Al ingresar al mercado de Facebook, se puede observar a varios usuarios de diversos estados de la República, que venden gasolina a través de internet.

“Tengo una garrafa de gasolina de 20 litros en 700 pesos kien dijo yo, no acepto cambios solo jente interesada les dejo mi cel *********).

En Guanajuato, otra usuaria de Facebook, publica una “oferta”.

Del mismo estado pero de otro municipio, un usuario publicó:

Un usuario más, escribe de forma directa su oferta.

En Hidalgo, otro usuario de redes sociales, anunció la venta de gasolina.

“Gasolina… No guachicol” “Urge, vendo 50 litros de gasolina… ojo no huachicol… mje urge, me ajusto al precio”