Usuarios de transporte público de Nuevo León se quejan del aumento "ilegal"

Usuarios de transporte público se quejan del aumento al transporte en Nuevo León

El aumento ilegal al precio del transporte en Nuevo León está provocando no solo inconformidad, sino hasta hechos violentos entre los pasajeros y conductores de las unidades. El caso más reciente se registró en una concurrida ruta.

Los hechos se registraron en la Ruta 203 cuando un usuario le expresó al chofer de la unidad su inconformidad ante el costo del pasaje, el cual aumentó de manera repentina a 15 pesos, y se negó a entregarle los 3 pesos de diferencia.

La negativa del pasajero provocó que el chofer de la unidad reaccionara de manera violenta, hecho que fue documentado por los pasajeros y el cual está causando todo tipo de reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Usuarios pide eliminar tarifazo a transporte de Nuevo León

Los usuarios rechazaron la postura de los choferes; sin embargo, los conductores de las rutas obligaron a pasajeros que no pagaban los 15 pesos a bajarse del camión, argumentando que ellos tendrían que pagar la diferencia.

“A 15 pesos, y si no traes los 15 pesos y nada más traes los 12, los están bajando del camión, no deben de hacer eso porque todavía no está autorizado. Hay gente que se está quejando de que la han bajado del camino, hay gente que nada más trae sus 24 pesos de ida y vuelta, ¿cómo le van a hacer si no avisaron que iban a incrementar?”; “pues amanecimos con la novedad que muchas rutas de camiones ya están cobrando 15 pesos”, fueron algunas de las quejas que los pasajeros hicieron en redes sociales.

Las autoridades estatales señalaron que no se ha aprobado ningún incremento en el costo del pasaje del camión, y dijeron que se aplicarían sanciones a quienes lo hagan en la zona metropolitana. Sin embargo, usuarios aseguran que el costo sigue siendo de 15 pesos por persona.

¿Cuántas rutas de transporte hay en Nuevo León?

Monterrey, la capital de Nuevo León cuenta con distintos tipos de rutas urbanas, teniendo un total de 113 rutas urbanas, 3 líneas de metro y 1 línea del sistema BRT Ecovía. Así como 3 rutas alimentadoras al sistema Ecovía, 11 rutas de Transmetro, 7 rutas del sistema Metrobús y 12 rutas denominadas Ruta Express. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el aumento en las tarifas del transporte.

