Usuario viajó en la cabina del Metro CDMX y encendió Twitter con su travesía. Foto: unotv.com

Con los miles de personas que abordan diariamente al Metro de CDMX, es lógico pensar que de vez en cuando el reglamento es ignorado debido a las enormes masas de gente que se aglutinan en las horas picos, pero en esta ocasión un temerario usuario irrumpió en la cabina para viajar más tranquilo, ¡no te pierdas el video en Twitter!

En La Verdad Noticias queremos decirte que los capitalinos están acostumbrados a realizar proezas para abordar a tiempo el vagón y la aventura no termina ahí, porque hay que luchar con el mar de gente para poder bajar en la estación correspondiente, de lo contrario perderán valioso tiempo para llegar al trabajo o para volver a casa.

Hace poco te contamos sobre un intento de asalto que dejo un herido y caos entre los usuarios de este transporte, pero ahora te decimos que los delincuentes están al acecho en cada estación, ya que es muy fácil para ello escapar entre tanta gente y meterle mano a tus pertenencias sin que te des cuenta.

Usuario comparte su viaje en cabina del Metro CDMX

⏯️ #Video | El @MetroCDMX iba lleno, así que a un usuario le tocó irse en la cabina, así lo compartió en sus redes sociales pic.twitter.com/xzAOgTM39n — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) November 29, 2022

Con la justificación de que él no tuvo más opción que subirse en la cabina porque el transporte iba demasiado lleno, el usuario que todavía no es identificado, grabo un clip sobre su “cómodo” viaje y como era de esperarse, las criticas en la red social no se hicieron esperar, por lo que termino disculpándose con la ciudad por su fechoría.

En el video se puede ver lo vacía que está la cabina y parte del recorrido que hizo, aunque no es posible saber entre que estaciones ocurrió el suceso y tampoco la hora, está claro que el usuario tenía prisa por llegar a su destino y no le importo demasiado romper el reglamento interno del transporte.

¿Hay multa por subir en la cabina del Metro CDMX?

Cabina del transporte. Foto: hgrupoeditorial.com

De acuerdo con Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, el artículo 230 señala que las y los usuarios tienen estrictamente prohibido ingresar en las cabinas de conducción de los trenes o instalaciones reservadas para el uso exclusivo del personal autorizado y en caso de incumplimiento, se harán acreedores a una multa que puede llegar a los 5 mil pesos mexicanos.

