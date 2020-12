Usuaria denuncia que cajero se tragó 10 mil pesos y el banco no se los regresa.

A través de un video transmitido en vivo, una mujer de Torreón denunció que supuestamente el cajero automático (ATM) de un banco se tragó 10 mil pesos que ella había depositado y aseguró que se quedaría ahí hasta que le dieran solución sin importar que llamaran a la policía.

La Verdad Noticias informa que acudió al ATM de Banamex para hacer un depósito por la cantidad de 10 mil pesos, no obstante, éstos no quedaron registrados y tampoco fueron devueltos, razón por lo que acudió directamente con el personal de la sucursal para que le ayudaran a resolver la inesperada situación.

“Estoy en vivo desde Banamex. Metí el día de ayer 10 mil pesos en el cajero y simple y sencillamente no me los quiso ni tomar en cuenta ni me los regresó, y en el banco me están diciendo que no está ese dinero”, puntualizó.

Mujer denuncia ineficiencias de Banco Banamex

En ese tenor, la mujer afectada agregó: “Yo necesito una respuesta y no me la quieren dar, dicen que meta una aclaración a 15 días cuando ese dinero se ingresó ayer y ahí debe de estar. Es un robo lo que me están haciendo en Banamex. Ayer me tuvieron 5 horas diciéndome que sí y que no”.

En el video ampliamente difundido en redes sociales, se muestra como la usuaria transmitió en vivo desde las instalaciones del banco Banamex y aseguró que se quedaría ahí hasta que le dieran una solución sin importarle que llamaran a elementos policiacos.

Trascendió que durante la transmisión, la mujer se mantiene en comunicación con distintos trabajadores de la sucursal con la intención de que le resuelvan su problema. Sin embargo, los empleados del banco le solicitan a la usuaria que deje de grabar para ser atendida, además de que al ser una institución bancaria está prohibido grabar.

VIDEO AQUÍ:

RECOMENDACIÓN: Lavan bancos en México 5.5 mil mdd entre sexenios de Peña y Calderón

No obstante, la mujer se negó a hacerlo por lo que tuvo que intervenir elementos de seguridad. La usuaria quien había explicado en reiteradas veces su situación, decidió dejar de grabar para poder ser atendida. Hasta el momento se desconoce si el banco pudo darle solución al problema y si logró recuperar el efectivo que había ingresado al ATM.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.