Usuaria de Twitter relata cuánto le pagan a los taxistas por secuestrar mujeres

A nivel global, se estima que 736 millones de mujeres -alrededor de una de cada tres- ha experimentado alguna vez en su vida violencia de género por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja (el 30% de las mujeres de 15 años o más)

Lamentablemente, en México estas agresiones ocurren todo el tiempo. Esto ha aumentado significativamente los feminicidios, secuestros y abusos. Muchos de estos casos tristemente quedan impunes.

Recientemente una mujer reveló una terrible verdad sobre el secuestro de mujeres que dejó a más de uno pensando. A través de un hilo de twitter, la usuaria Aglol0 compartió información que le reveló un taxista sobre este crimen.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, este grave problema de feminicidios en Yucatán, poco a poco se están normalizando, así lo aseguró la activista yucateca.

Usuaria de Twitter relata cómo son los crímenes contra mujeres

En un hilo de twitter la usuaria Aglol0 compartió información.

En su relato cuenta que mientras estaba en el negocio de su mamá comenzó a platicar con un cliente que es taxista y salió el tema de los crímenes contra mujeres que han ocurrido en taxis. Ante el cuestionamiento, el taxista respondió que ‘están pagando muy bien por hacerlo’.

El señor sacó su teléfono y me enseñó unos mensajes en los que venían cuánto pagaban: era un tabulador de mujeres, por edad, en el que venía cuánto les dan si les llevan una”.

De acuerdo con el hilo, por niñas de entre 8 años y 12 años les dan 65 mil pesos. Sí, un grupo le da 65 mil a cualquier taxista que les lleve una niña de ese rango de edad. El tabulador desglosaba el pago según la edad de las mujeres.

Aunque el taxista dejó claro que él nunca pensaría en hacerlo, conocía a quienes sí y aseguró que la policía también esta coludida, más en la delegación Iztapalapa.

Son taxistas irregulares que funcionan bajo gremios. A ellos nadie los regula; les cobran cuotas que no son fiscalizables y son grupo de choque cuando se les necesita. El taxista me dijo que procurara no tomar ningún taxi, porque la situación estaba muy complicada por acá”.

Como era de esperar, el hilo no tardó en viralizarse y pronto recibió cientos de comentarios al respecto.

Denuncia de la violencia contra las mujeres

Menos del 40 por ciento de las mujeres que experimentan violencia buscan ayuda.

Menos del 40 por ciento de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda.En la mayoría de los países para los que existen datos disponibles sobre esta cuestión se constata que, entre las mujeres que buscan ayuda, la mayoría acude a familiares y amistades. Muy pocas recurren a instituciones formales, como la policía o los servicios de salud. Menos del 10 por ciento de quienes buscan ayuda acuden a la policía.

