Uso del celular quedará prohibido en las escuelas para evitar el bullying

El uso del celular quedará prohibido en aulas, como medida de prevención al bullying entre los estudiantes, así lo dio a conocer la jefa regional de educación en Tampico, Ana Bertha Vázquez.

La funcionaria señaló que los alumnos utilizan el celular para grabar los juegos y hasta riñas entre sus compañeros, el cual se convierte en un arma para el bullying al momento de ser compartido en redes sociales.

Por lo anterior, la funcionaria señaló que para evitar que los alumnos sigan grabando videos de riña en los salones, el uso del celular quedará prohibido.

Asimismo, las autoridades escolares de Tampico hicieron un llamado a los padres de familia para tener un mayor control sobre el uso de los celulares.

La funcionaria hizo un llamado a los padres de familia para que revisen las redes sociales de sus hijos, a fin de evitar compartan videos o imágenes que dañan la autoestima de sus compañeros.

Uso del celular quedara prohibido en las escuelas para evitar el bullying

En tanto, informó será en los próximos días que propondrá limitar el uso de los celulares en las aulas, por lo que con el apoyo de los docentes se busca eliminar el bullying.

Únete a nosotros en Instagram

“Estamos tratando de que no se use el celular durante las clases, pero aquí intervienen los padres de familia en permitirles que llevan su celular, se les está pidiendo que no, en lo que es secundaria”, informó la funcionaria.

Asimismo, detalló que lo que se busca con esta iniciativa es que los niños y jóvenes hagan conciencia sobre el riesgo de las redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Bebé cae desde 6 metros de altura, sus padres estaban distraídos con su celular

“Que utilicen de una manera razonable el celular, no propiciar que todo deben grabar. No hemos recibir queja de riña en CREDE, sabemos que se da en algunas ocasiones”, sostuvo la funcionaria de educación.