Uso de guantes da una FALSA sensación de protección, asegura Hugo López Gatell

Durante la conferencia nocturna desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX), el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell informó que el uso de guantes para evitar el contagio de coronavirus (covid-19) “no tiene sentido”.

Añadió que da una falsa sensación de protección, pues el virus no entra por las manos, entonces no sirve y no tiene sentido.

Hugo López Gatell desmiente protección

El pasado domingo 12 de abril López Gatell ofreció la conferencia de prensa nocturna para dar los últimos detalles del avance que ha tenido el coronavirus (covid-19) en las últimas horas.

Detalló que el uso de guantes quirúrgicos no protegen de nada, pues la enfermedad no entra por las manos.

“Los guantes no tienen ningún sentido, estar usando guantes quirúrgicos en la vía pública no tiene ningún sentido, estar usando guantes quirúrgicos en la vía pública no tiene ningún sentido de protección, el virus no entra por las manos… entonces dan una falsa sensación de protección”.

Conferencia nocturna 12 de abril

Agregó que la mejor forma de protegerse del nuevo virus que ha cobrado cientos de miles de vida en el mundo, es lavarse las manos constantemente cada 20 o 30 minutos, máximo.

“Otro elementos importante es la sana distancia, si todos guardamos Susana Distancia, eso ayuda a tender una menor probabilidad de que recibamos las gotas de saliva o las pequeñas partículas de alguien que pudiera estar contagiada. Si presentaremos síntomas ya no debemos salir” explicó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

Coronavirus en México

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que de momento suman 4 mil 661 casos de coronavirus en México. Además indicó que hay otros miles de casos sospechosos, pero muchos fueron descartados.

Así mismo, informó que el número de fallecidos por la misma causa, ascendió a 296 en todo el territorio nacional.