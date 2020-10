Uso de cubrebocas será obligatorio para el regreso a clases: Moctezuma

Este miércoles, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció durante su comparecencia ante el Senado de la República que para el regreso a clases presenciales en México se analiza implementar el uso obligatorio de cubrebocas.

Durante su audiencia, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar exhortó al funcionario federal a retirarse su mascarilla para que pudiera expresarse mejor.

“Sería la primera vez que me lo quito desde que empezó la pandemia, pero con todo gusto, lo que sucede es que las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito”, expresó Moctezuma Barragán.

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán pone el ejemplo con el uso del cubrebocas

Regreso a clases en semáforo verde

En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que el requisito fundamental para el regreso a clases presenciales es que los estados se encuentren en el color Verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico por COVID-19.

Hasta el momento, la única entidad con el nivel de riesgo más bajo ante el coronavirus es Campeche, que se ha mantenido por cuatro semanas bajo esta condición. Las autoridades estatales todavía no han tomado la decisión de reanudar las clases presenciales.

La Verdad Noticias te recomienda leer: SEP: Regreso a clases será hasta que sea seguro

El secretario de Educación Pública resaltó ante el Pleno de la Cámara Alta calificó como exitoso el salto que se tuvo de dar la educación tradicional a la digital y a distancia. Explicó que se ha capacitado a un millón 200 mil maestras y maestros, además de que la cobertura llega a 30.4 millones de usuarios.