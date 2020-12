Uso de cubrebocas no garantiza inmunidad a Covid-19: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reiteró este martes que el uso de cubrebocas no garantiza inmunidad ante el virus del SARS-CoV-2, sino que solo es un instrumento para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19.

El cubrebocas da falsa sensación de seguridad

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud señaló que un gran porcentaje de personas consideran que por utilizar adecuadamente el cubrebocas ya pueden salir de su casa para ir a fiestas u otras reuniones donde no se respeta la sana distancia, “pero no es así”, recalcó.

Detalló que esa “falsa sensación de seguridad” es lo que lleva a la población a relajar otras medidas de seguridad contra la Covid-19, como ya no usar gel antibacterial, lavado de manos o la sana distancia entre las personas.

“El cubrebocas es un instrumento solidario, lo usamos para no contagiar a los demás, pero no tener la falsa sensación de seguridad de que porque ya tengo el cubrebocas no me voy a contagiar, porque eso lo estamos viendo todos los días cuando se realizan fiestas, cuando hay personas que salen.

“Sienten que por usar el cubrebocas ya están protegidos, pero no es así”, reiteró.

No obstante, López-Gatell insistió en que el cubrebocas se utiliza “cuando no se puede mantener la sana distancia para proteger a las demás personas”.

“Hay espacios donde no es posible mantener la sana distancia, por ejemplo, en el transporte público y ahí cobran mucha mayor relevancia el uso del cubrebocas”, mencionó.

Exhorta López-Gatell no salir de casa

Además del uso de cubrebocas, Hugo López-Gatell exhortó a la población a salir de casa únicamente por una situación indispensable y con las medidas sanitarias para evitar el contagio, ya que el Covid-19 sigue activo y la ocupación hospitalaria cada aumenta.

La mejor vacuna para hacer frente a #COVID19 es cuidarnos mutuamente; practica las #MedidasSanitarias en lo individual y lo colectivo. Evitemos las reuniones familiares. Si te es posible, #QuédateEnCasa. Aliméntate sanamente.

“Éstas son las medidas y finalmente la esperanza, las vacunas están en proceso. Muy próximamente vamos a iniciar como lo iniciamos el martes pasado el programa nacional de vacunación para prevenir el Covid”, indicó.

