Usa tu CURP para acceder al servicio de transporte gratuito a mujeres en Querétaro

Con un documento tan sencillo como la Clave Única de Registro de Población (CURP) el gobierno municipal del municipio Corregidora en Querétaro, está ofreciendo tranporte público gratuito a las mujeres que así lo requieran a fin de abonar a su economía durante la emergencia sanitaria.

Dicho programa inició desde el pasado 15 de julio, y desde entonces, se han logrado poner a disposición de la ciudadanía alrededor de 6,144 viajes públicos a diferentes rutas que conforman el municipio queretano, mientras que aproximadamente 3,000 mujeres se han visto beneficiadas.

¡Tu opinión es muy importante para nosotros! Te invitamos a participar en el Foro de Consulta Ciudadana para la Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Corregidora. Encontrarás la convocatoria en: https://t.co/zyrCYKJSAl #Corregidora #EstamosContigo pic.twitter.com/Wl0YHxmonb — Municipio de Corregidora (@MpioCorregidora) July 28, 2020

"Este transporte es gratuito y está destinado a las mujeres de todas las edades y niños de hasta 12 años, para que sean trasladados o acercados a los puntos de interés como paradas de autobús o calles principales, y ayudar a complementar su medio de transporte cotiadiano", dijeron las autoridades.

Piden CURP y otros requisitos digitales

Para poder ser partícipe de dicho programa, las mujeres interesadas solo deben contar con su CURP, además de los siguientes requisitos anter de registrarse a través de la plataforma del gobierno municipal, los cuales deberán ser subidos en formato PDF.

CURP del beneciario (mujer o niño de hasta 12 años)

Comprobante de domicilio actual perteneciente al municipio de Corregidora: predial, agua, luz, con antigüedad no mayor a tres meses. (Los tickets de pago no son válidos)

Credencial de elector por ambos lados, vigente, con domicilio en el municipio de Corregidora del padre, madre o tutor (en caso de ser tutor, anexar el documento comprobatorio).

El programa de movilidad vecinal está disponible solo para mujeres y menores de 12 años que vayan acompañados de una adulta.

El Ayuntamiento de Corregidora precisó que "en caso de que la documentación esté incompleta, los archivos digitales no sean legibles o no cumpla con alguno de los requisitos de la convocatoria, el trámite no procederá", por lo cual llamó a las personas a poner especial atención en el registro.

Asímismo señaló que "en caso de presentar información falsa o documentación alterada, el trámite no procederá", al tiempo que recordó que podrían ser acreedores a sanciones.

El servicio de transporte público será únicamente para madres trabajadoras o tías, abuelas que cuiden de menores no mayores de 12 años, los cuales podrán subir a los autobuses únicamente si van acompañados de un adulto.