Usa Ramírez Cuellar el coronavirus para parmanecer al frente de Morena

Yeidckol y Ramírez Cuellar están en pugna por la dirigencia nacional de Morena

Los conflictos internos en Morena, el partido oficial, están muy lejos de terminar, y ahora es la expresidente del partido, Yeidckol Polevnsky, la que acusa a Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino, de querer perpetuarse en la dirigencia nacional hasta 2021.

“(Ramírez Cuellar) No hizo nada para reponer el proceso, que es para lo que se nombró, y lo que sí hizo fue usar la pandemia para quedarse. Se nota su perversidad y su mala intención”, aseveró Polevnsky.

El 26 de febrero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designó a Ramírez Cuellar como dirigente de Morena, y le fijó un plazo de 4 meses para renovar la dirigencia y los órganos de gobierno del partido.

Ese plazo venció este viernes, y el dirigente interino de Morena se escudó en el coronavirus para perpetuarse en el cargo, donde pretende permanecer hasta el 1 de septiembre, para con ello, forzar a quedarse hasta después del proceso electoral de 2021.

Para validar su excusa basado en el coronavirus, Ramírez Cuellar presentó el 29 de marzo una consulta a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) para suspender el proceso interno derivado de las restricciones que dicta la pandemia.

La propia CNHJ respondió, vía el oficio 104-2020, que se deben respetar las restricciones derivadas de la pandemia del covid-19.

“Es prioritario e indispensable que el CEN suspenda todos los actos relacionados con el proceso de renovación de la estructura organizativa de MORENA”, señala la respuesta, que pide se continúe hasta que sea seguro realizarla.

Busca Yeidckol alianza opositora

Pero la ex dirigente Yeidckol Polevnsky tiene otro planes, y pretende integrar una alianza con los rivales de Ramírez Cuellas, para poder obligarlo a reponer el proceso interno, y que no permanezca hasta el 2021.

“Lo quiere es quitar a todos los que podamos ser opositores y podamos tener posibilidades mayores a las suyas; nos quiere borrar”, acusó Yeidckol en declaración a un diario nacional.

Incluso, se han presentado impugnaciones ante el propio TEPJF para que Ramírez Cuellar renueve la dirigencia o deje el cargo.

“Tenemos que sumarnos todos para trabajar de forma conjunta, no podemos pensar en este momento en que somos adversarios. Más allá de eso está el proyecto por el que hemos luchado y trabajado todos. Yo estoy en la mejor disposición de platicar con todos los que tenga que platicar para rescatar Morena”, advirtió.

Desconfían de la CNHJ

Al interior del partido tampoco existe mucha confianza en la CNHJ, cuyo presidente, Hector Díaz Polanco, aseguran se ha erigido en el “brazo jurídico” de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena.

Afirman que la CNHJ es usada para inhabilitar a los adversarios políticos que puedan ganarles en una encuesta abierta, y que opera a favor de Luján, mamá de la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde Luján.

Y es que la CNHJ ya ha retirado sus derechos partidarios a Alejandro Rojas Díaz Durán, uno de los contendientes, quien tiene el respaldo del senador Ricardo Monreal.

El objetivo, afirman, es hacer lo mismo con Polevnsky, aprovechando los pagos irregulares de obras al frente de Morena por más de 300 millones de pesos.

De esta forma, solo quedarían en la carrera por la dirigencia el diputado federal Mario Delgado contra Bertha Luján.

Aunque el TEPJF no ha emitido postura alguna, existe al menos un recurso contra la postura de Ramírez Cuellar para quedarse en la dirigencia antes del 1 de septiembre, pues si antes de esa fecha no se renueva la dirigencia, ya no se podrá hacer cambio hasta después de las elecciones de 2021.