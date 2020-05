Urge concamin reabrir industria automotriz y de construcción

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) enfatizó sobre la urgencia de reabrir la economía del país, comenzando por los sectores de la industria automotriz y de la construcción.

En conferencia de prensa, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, destacó que aunque aún no se ha establecido cuáles serán las actividades que reabrirán a partir de este 18 de mayo, desde el gremio industrial se está dando prioridad a estas dos industria, respondiendo a diferentes necesidades y compromisos del país.

Piden reactivar industria automotriz y de construcción

Aseguró que la automotriz es prioridad debido a su relación con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, y en el caso de la construcción y vivienda se trata de los dos sectores que más ramas abrazan.

La industria automotriz es una de las más grandes en el país, y desde el sector industrial se le da prioridad dentro de la reapertura de la economía del país

Señaló que esta mañana se reunió con el gabinete que da seguimiento al tema de la reactivación económica, y dijo que desde la Concamin se encuentran a la espera de la confirmación sobre las actividades que podrían regresar para el 18 de mayo.

Cervantes Díaz explicó que la Confederación busca que la reactivación de las actividades industriales por cadena o región- Afirmó que especialmente en la aeronáutica o automotriz, se deberá reactivar por cadena.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró que las empresas cooperarán con la reapertura, dado que debe haber verdadera coordinación y eficacia además de un “cuidado enorme” para que los trabajadores no tengan problemas que puedan agravar la situación actual.

Agregó que se debe adoptar medidas estratégicas que abarquen desde el transporte de los trabajadores hasta el modo en el que se reinsertan a sus labores en las plantas para garantizar su seguridad.

Salazar indicó que el CCE aún no ha recibido respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de las 68 propuestas que el Consejo presentó en los días pasados, y aseguró que el presidente no conoce de manera íntegra el documento, pues este no pretende crear un nuevo Fobaproa.