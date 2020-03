Unos mil 350 mexicanos siguen varados en varios países por coronavirus

coronavirus mexico varados

Hasta este 21 de marzo se logró repatriar aproximadamente unos mil 150 mexicanos que se encontraban varados en 10 países de América Latina y en otros 15 del resto del mundo, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A pesar de ello, aún permanecen al menos unos mil 350 mexicanos dispersos en distintas naciones que no han podido tomar sus vuelos de regreso por el cierre de fronteras tras la emergencia del coronavirus COVID-19.

��Tras un operativo exitoso, entre la @SRE_mx y el @INAMI_mx, hoy arribaron al Aeropuerto Internacional de la #CDMX más de 400 mexicanos que se encontraban varados en Cusco, Perú, debido a la contingencia por el COVID-19. pic.twitter.com/B2esKSHqhu — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 21, 2020

Mexicanos piden apoyo a la SRE

Ricardo Jesús Andreu, de 55 años, y su mamá María Emperatriz Andreu González, de 85, permanecen en Colombia, al igual que otros connacionales, luego del cierre de fronteras decretado por el presidente Iván Duque y la cancelación de operaciones de vuelos nacionales.

"Estamos en Bucaramanga, no sé cuánto tiempor vamos a estar, afortunadamente estamos en casa de mi hermano...

"pero no ternemos para cuándo y a mí me preocupa porque mi mamá es una persona mayor, necesita de sus servicios médicos allá en México, sus medicamentos que le dan cada mes, ella parece problemas de corazón".

En una entrevista con Excélsior, el joven originario de Puebla contó que, debido a la contingencia Aeroméxico canceló el vuelo del pasado 18 de marzo, aunque después lo repuso con un sobrecosto de 250 dólares más IVA, cantidad que no pudieron cubrir.

"La embajada desde el día que mandé el correo, el jueves pasado y estamos en domingo y ya no ha habido comunicación con ellos para que nos apoyara...

"uno queda con los brazos cruzados y no puede hacer nada. Los últimos en comunicarse fue la línea aérea para decirme que tenía cupo, pero con sobrecosto que no lo podemos pagar", dijo.

Aeropuerto El Dorado está en crisis

En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y sus alrededores aún permanece un grupo de mexicanos que espera un vuelo de regreso al país antes de que este martes 24 inicie el aislamiento total por 30 días.

"Hay personas que ya no tienen recursos, no tienen alimentos, no tienen donde quedarse. Aeroméxico no está respondiendo para apoyo de transporte, estancias o alimentos".

Le decimos a los viajeros: “No están solos”. Llevamos alimentos a quienes desde el #aeropuerto esperan volver a casa con sus seres queridos. @BOG_ELDORADO. #FelizDomingo #Dia7decuarentena pic.twitter.com/PZPR8psyIK — El Corral (@ElCorral_) March 22, 2020

Reportan que está saliendo un vuelo todos los días a las 3:35 de la tarde donde dicen que los vuelos están saturados hasta el 31 de marzo, pero la realidad es que el portal se están vendiendo los vuelos hasta desde 42 mil pesos, cantidad que no pueden pagar.