Universitarios toman clases con velas y lámparas de celular en Chiapas

Los alumnos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), demostraron que las adversidades ajenas a las instalaciones no son una limitante para continuar con el programa, por lo que pese a que el plantel no cuenta con energía eléctrica las clases no fueron suspendidas.

Las instalaciones de la universidad pertenecen sin el servicio de energía eléctrica debido a una deuda millonaria, sin embargo, con velas y las luces de los celulares, los universitarios continúan asistiendo a la escuela.

Los maestros asisten en horario normal y cuando la luz del sol no alcanza, las velas y las lamparas de los celulares alumbran los suficiente para concluir con éxito el día.

La falta de servicio dejó sin luz a toda la ciudad universitaria, afectando a 12 facultades, laboratorios, área de monitoreo volcánico, salón audivisual y el área administrativa.

Los universitarios revelaron para medios locales, que las clases fueron reestructuradas a fin de afectar lo menos posible a las clases, sin embargo, los alumnos que tiene doble turno, se ven afectados en el turno vespertino.

Tras las afectaciones a los universitarios, el rector de la Unicah, Rodolfo Calvo Fonseca no ha revelado los motivos por el cual no se pudo pagar el servicio de energía eléctrica que abastece a más de 13 facultades.

CLASES BAJO ÁRBOLES

En poblado de Cocoyoc en el municipio de Yautepec, Morelos, existe una escuela a la que le fue entregada su clave del plantel, sin embargo, no cuenta con uno físico por lo que ha estado rentado “escuelas”, locales e incluso los alumnos han tenido que tomar clases bajo la sombre de los árboles.

La subdirectora de la escuela, Irán Jazmín Ballesteros García, dijo que se tiene a una matrícula de unos 500 estudiantes actualmente no cuenta con un plantel y es que hace tres años, la Secretaría de Educación Pública les dio su clave de nuestro plantel y señaló que por ahora se encuentran en Cocoyoc pero realmente no tienen un lugar oficial donde estar.