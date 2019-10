Universidades en PARO; AMLO revisará presupuesto pero no caerá en chantajes

Por lo menos unas 30 universidades de todo México han iniciado un paro de labores ya algunas de ellas no cuentan con recursos para nóminas por lo que están buscando que el presupuesto aumente para el 2020, ya que algunas aseguran que su déficit rebasa hasta mil millones de pesos.

De hecho la información de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) ha señalado que las universidades que están en huelga quieren que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador entregue un mayor presupuesto, por ello es que varios estados están en paro.

Entre los estados donde las universidades se manifiestan son: Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Chiapas y Veracruz.

Universidades están en paro, buscan presionar a AMLO.

En dichos estados las universidades tienen deudas millonarias y se las tienen que ingeniar para realizar el pago de nómina de los últimos meses y ahora con el aguinaldo la deuda de préstamos será mayor.

Por su parte el secretario de Contu, Enrique Levet dijo que hay 10 instituciones, donde el problema es más fuerte, los empleados no ha recibido pago alguno desde el mes de agosto, es por ello que se han visto en la necesidad de recurrir al paro de labores.

Ahora bien, recordemos que en el mes de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el presupuesto para la universidades públicas estaba garantizado pero pidió que sean más austeros y con más transparencias.

Sin embargo, ahora dos meses después las universidades no están de acuerdo y se han manifestado, por lo que el Presidente López Obrador ha informado que revisará de nueva cuenta el presupuesto asignado, pero advirtió que de no encontrarse con lo que peleen no va a ceder ante los chantajes.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Desde Palacio Nacional AMLO dijo: “Si no se tienen la razón, aunque se pare el país, porque no vamos a estar a expensas de chantaje y nunca van a cambiar las cosas, pero si es una petición justa, entonces sí”.

Te puede interesar: Universidades se irán a paro, piden más recursos al Gobierno

Pero de manera justa, el Presidente de México dijo que se va a revisar el presupuesto de las universidades y cómo se han ejercido los recursos.