Unid@s lanza propuesta para “defender al INE”

Desde Poder Ciudadano les invitamos a sumarnos y marchar unid@s en defensa de nuestra libertad y de nuestra democracia.



Sin #INE no hay democracia y sin democracia no hay futuro. #ElINENoSeToca



�� Domingo 13 de noviembre

⏰ 10:30 am

�� Del Ángel al Hemiciclo a Juárez pic.twitter.com/0UmZyNe0kq