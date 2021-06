Unas 300 casillas no se instalarán en el país por diversos problemas: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) adelantó que este domingo 6 de junio no se instalarán al menos 300 casillas derivado de problemas asociados con conflictos regionales y violencia generada por el crimen organizado.

De acuerdo con la información que dio a conocer la autoridad electoral, para estas elecciones 2021 se instarán más de 163 mil casillas en todo el país, por lo que las casillas que no se instalarán representan únicamente el 0.18%.

En qué lugares no se instalarán las casillas

Unas 300 casillas electorales no serán instaladas por la inseguridad.

Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, detalló que algunas de esas 300 casillas estarían ubicadas en Aguililla, Michoacán, debido a que las carreteras permanecen bloqueadas por grupos criminales.

“(En Aguililla) no es posible instalar casillas, si no me equivoco eran tres (casillas). Incluso los accesos carreteros están bloqueados; entonces, hasta físicamente es difícil pasar con nuestros paquetes”, señaló.

Además, en ese municipio “se decidió (no instalar las casillas) no solamente porque no se puede llegar, sino por cuestiones de seguridad, no exponer a nadie”, agregó.

Tampoco se instalarán 93 casillas en la meseta purépecha, ya que las comunidades indígenas buscan regresar a elegir a sus autoridades a través de usos y costumbres.

INE llama a solucionar problemas de inseguridad

INE pide seguridad en estas elecciones.

Por lo anterior, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, llamó a las autoridades de seguridad atender el problema de inseguridad que impera en el país, razón por la que unas 300 casillas no serán instaladas.

“Exigimos (a las autoridades correspondientes) que se creen las condiciones de paz pública para que la elección se lleve a cabo”, exhortó Córdova.

Aunado a la inseguridad, el consejero presidente del INE refirió que otras casillas no serán colocadas por alguna conflictividad social, como son en algunas regiones de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

