Una marcha con músculo, sabor… y ¡a defender al INE!

Una marcha con músculo, sabor, política… y marihuana

El carril central de Paseo de la Reforma registra el cántico tradicional, que incluso se entona en los mundiales de fútbol, en la marcha por el INE y que le pone el toque y sabor mexicano.

El Cielito Lindo toma forma en la movilización en el cruce con Insurgentes. “Ay, ay, ay, ay, canta y no lloreees”. Hay ambiente.

Un joven es enfrentado por una señora. El muchacho porta una máscara de Andrés Manuel López Obrador, viste un traje, al pie del simbólico Ángel de la Independencia, a donde ya serpentean las filas y filas para nutrir la marcha a favor del INE.

“A ver si no le dan un palo por ahí”, le suelta ella al muchacho que emula al presidente López Obrador, quien de la nada saca el libro “El Rey del Cash”. “Somos del mismo bando”, suelta el joven al quitarse la máscara.

Parece un río de agua y aceite donde lo mismo se ven a la ex cancelada y muy recompuesta Elba Esther Gordillo, que su ex compañera, la también trasnochada y suspirante priista Beatriz Paredes.

O a la panista ex primera dama Margarita Zavala y al también ex consejero electoral Leonardo Valdés y a un montón de tuiteros, YouTubers y demás fauna digital que pareciera que por primera vez comparten espacio con miles en la calle y no en un concierto.

O también el ex rector de la UNAM José Narro, a Alito Moreno el amagado presidente del PRI y a los líderes del muy disminuido PRD, Los Chuchos Jesús Zambrano y Jesús Ortega.

Máscaras, simbolismos, señales, sub textos… todo sirve para hacerse notar y para coser punto por punto esta gran manta humana que busca frustrar la reforma electoral que viene.

Poco a poco se llena el espacio simbólico, el mítico Ángel de la Independencia en la marcha para defender al INE. Es un mar de gente.

Y también es un momento para la vendimia. En el piso un señor vende lentes para el sol de a 50 y 100 pesos al pie del monumento. Tras cerrar una venta, el encargado acota que los más caros son de “mirada de águila”.

Los demás comercios establecidos están abarrotados, no se puede comprar un café sin formarse. Los que llegaron temprano encontraron lugar para un jugo, un café, un sándwich.

En las calles, cada uno hace lo suyo. De un lado se escucha una batucada que busca prender el ánimo.

El nuevo movimiento que busca poner un freno a las ansias reformistas de Palacio Nacional y borrar de un plumazo años de lucha democrática, también adapta sus propias estrategias para hacerse notar.

“¡A eso vine, a defender al INE!”, se escucha el coro de la gente que avanza ya a paso firme, bajo un sol de otoño que baña avenida Paseo de la Reforma.

El contingente pasa por la Glorieta de la Palma, donde ahora luce un escuálido ahuehuete. “Pinche árbol”, suelta despectivo uno de los manifestantes.

También hay miradas de recelo y silbidos al por mayor al helicóptero que pasa y peina la zona de la marcha. La porra también lo saluda.

En tierra tampoco faltaron provocadores. En el cruce con Insurgentes, unos pocos portan mantas con la leyenda de “Fuera Córdova”. La espera rinde sus frutos y al paso del río de gente, reciben insultos y arengas.

Uno de los organizadores pide seguir el camino sin caer en provocaciones.

Del otro lado, el Monumento a la Revolución ya recibió a quienes lograron llegar y escuchar a José Woldenberg.

Y es que la marcha no estuvo exenta de problemas de organización. Mientras una gran parte del contingente aún marchaba para llegar a la colonia Tabacalera, unos ya venían de regreso por avenida Reforma; el discurso de Woldenberg había concluido. Al final, fue un domingo con saldo blanco que hizo palpitar a esta zona de la ciudad de México.

Y en medio del andar de miles y miles en defensa del INE, hubo un espacio que no se inmutó: el parque a un costado del Senado donde es zona libre y se fuma marihuana.

Ahí, mientras serpentea el contingente rumbo al coloso revolucionario, unos jóvenes despreocupados “forjan” sus cigarros de marihuana.

“¿Un cigarrillo de cannabis?”, ofrece un joven sin estupor y muestra en su mano una bolsa de plástico transparente donde se aprecia la hierba, mientras al frente, serpentea aún con fuerza la marcha anti reforma electoral, la marcha de los jóvenes, la marcha de la democracia…

