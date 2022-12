Un tercio de los mexicanos no se ha vacunado contra Covid-19

Adultos mayores fueron los primeros en recibir la vacuna contra Covid-19

Al menos 30% de la población en México continúa sin aplicarse alguna vacuna contra el coronavirus de las ofertadas por el Gobierno de México, indican cifras actualizadas al 11 de julio de 2022 de la base de datos sobre Covid-19 desarrollada por el Tecnológico de Monterrey para monitorear la pandemia.

Por muy distintos motivos, hay personas que cuestionan la efectividad de las vacunas, a pesar de que se ha dicho que podrían ayudar a poner fin a la pandemia de Covid-19 y a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que son el mayor avance contra las enfermedades en la historia de la humanidad.

Especialistas del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana reportaron que, a pesar de la peligrosidad del virus SARS-CoV-2 y sus variantes, las mexicanas y mexicanos que deciden no vacunarse lo hacen a causa de la desinformación que hay alrededor de los antígenos, a las teorías de conspiración y a la infodemia.



De acuerdo con la OMS, la mayoría de las recientes hospitalizaciones y muertes por el nuevo coronavirus en el mundo son precisamente de personas no vacunadas. Recientemente, este organismo ha informado que la variante Ómicron causa una enfermedad menos grave que Delta, pero sigue siendo un ‘virus peligroso’, sobre todo para quienes no están vacunados.



“Lo más preocupante del movimiento antivacunas es la desinformación que hay alrededor del tema, lo cual puede ocasionar daños a otras personas debido a que puede incidir en la decisión de padres, madres o tutores de vacunar o no a niñas y niños”, explicó Fernanda Cobo, académica del Departamento de Derecho de la IBERO.

Desinformación

México es el país que ocupa el séptimo lugar con más vacunas aplicadas a su población, al sumar más de 80 millones de personas protegidas según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sin embargo, no toda la población está convencida de la efectividad de las vacunas.

En México, 70 por ciento de las personas que murieron por Covid-19 en México entre agosto de 2021 y el mismo mes de 2022 no tenía ninguna vacuna contra esta enfermedad, informó la Secretaría de Salud.

La desinformación es uno de las factores que no convence a los indecisos sobre la vacuna. La OMS anunció que se trata de otra epidemia, la infodemia, un bombardeo de nocivos rumores que se generan por el aumento exponencial de información durante algún brote.

Ana Lilia Villafuerte, académica del Departamento de Psicología de la IBERO, explica que parte de lo que se está viviendo y que ha tenido que ver particularmente con las personas que son antivacunas es la infodemia, misma que dificulta el acceso a fuentes confiables para tomar decisiones.

Aunque la desinformación existe, la especialista también apunta que las personas tienen derecho a elegir lo que quieren para sí mismas. “Hay quienes creen que la tierra es plana, en esos casos, no podemos más que respetar sus creencias. Todas y todos tenemos derecho a ser espirituales, a creer en una religión y a tener orientación sexual. Se puede no estar de acuerdo con alguien, pero es importante respetar su derecho a elegir”.

Como parte de las recomendaciones internacionales para hacerle frente a este fenómeno, el 3 de febrero de 2020, cuando la OMS presentó su Plan Estratégico de Preparación y Respuesta al Covid-19, también alertó sobre el riesgo de los mitos y las falsas noticias sobre el coronavirus. Se pidió a todos los gobiernos actuar basados en la ciencia y no en el pánico.

Para especialista, las medidas para contrarrestar la infodemia tienen que ver con el proceso educativo como punto de partida para desarrollar un pensamiento crítico.

Estela Morales Campos, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, menciona que “la información es el producto del conocimiento, y entre más información de calidad se tenga y divulgue, el desarrollo de un individuo y de la comunidad de la cual forma parte será mejor”.

