Un sismo de magnitud 5 sacude el sur de México sin causar daños

Un sismo de magnitud 5 sacudió el sureño estado mexicano de Guerrero sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños y activó la alerta sísmica de la Ciudad de México, donde tampoco se han reportado desperfectos.



Según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo se localizó a 7 kilómetros al este de Acapulco, en Guerrero, y tuvo lugar a las 14.23 hora local (20.23 GMT).



En un mensaje en Twitter, publicado minutos después del movimiento telúrico, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó que "ante el sismo de magnitud preliminar de 5.0, se activaron los protocolos".

Ante el sismo de magnitud preliminar de 5.0, se activaron los protocolos. @PcSegob me informa que su duración fue muy breve y se sintió principalmente en Guerrero y en algunas partes de la CDMX. Hasta el momento, no se tiene reporte de daños. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 25 de diciembre de 2017



"Protección Civil me informa que su duración fue muy breve y se sintió principalmente en Guerrero y en algunas partes de la Ciudad de México. Hasta el momento, no se tiene reporte de daños", agregó el mandatario, que hoy, día de Navidad, no tenía actividades públicas programadas.



El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, detalló en Twitter que se habían activado los protocolos de seguridad en el Estado de México, en el estado de Guerrero y en la Ciudad de México.

Se activan protocolos de @PcSegob por alerta sísmica en CDMX. — Miguel A.OsorioChong (@osoriochong) 25 de diciembre de 2017

En la capital se emitió la alerta sísmica, que suena en altavoces distribuidos por toda la ciudad.

Al sonar la alarma, los capitalinos salieron a la calle aunque en un volumen menor al de otras ocasiones pues, al tratase de un día festivo, muchos de ellos acostumbran a salir de la urbe.



Aunque no se registraron escenas de pánico, el sonido de la alerta sísmica recordó al trágico terremoto del pasado 19 de septiembre, en el que hubo 369 víctimas mortales del centro y sur de México, 228 de ellas solo en la capital.



Protección Civil de México informó también de la activación de protocolos de alerta en Guerrero, y su titular, Luis Felipe Puente, detalló en Twitter que hasta el momento no se registran daños en la región, aunque se continúa con la vigilancia e inspección.

Al momento ningún daño reportado por sismo de 5.0. Todo normal, seguimos monitoreando. — Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) 25 de diciembre de 2017