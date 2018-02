Un país exitoso se logra con Educación

Como producto de la Reforma Educativa el año pasado se presentó el nuevo Modelo Educativo por el presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aurelio Nuño, el cual se pondrá en marcha al iniciar el ciclo escolar 2018-2019 desde preescolar hasta bachillerato.

Según Rafael Antonio Pantoja Sánchez, Coordinador General de Educación Básica de Quintana Roo, la modificación de los artículos 3°y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha implicado un gran reto para el sistema educativo nacional. Asegura que la principal fortaleza de la Reforma consiste en que eleva, a nivel constitucional, la obligación del Estado de mejorar la calidad y la equidad de la educación, con el objetivo de que todos los estudiantes de educación básica y media superior reciban una educación integral y alcancen los aprendizajes esperados.

El modelo anterior se estipuló en 1959, por lo que después de mantener durante 59 años la misma estrategia era hora de un cambio.

La incorporación del nuevo modelo se llevará a cabo en 2 etapas:

La primera empezará en agosto de este año con el inicio del ciclo escolar. En esta se aplicarán nuevas estrategias en campos de Desarrollo Personal y Social, esto involucra la educación socioemocional y la física.

La segunda etapa será puesta en marcha en el ciclo escolar 2019-2020 con la implementación de una nueva formación académica, centrándose especialmente en el lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social.

Antes y Después

El nuevo modelo propone 5 grandes ejes sobre los cuales se regirá y causará cambios efectivos tanto para alumnos, maestros y padres de familia.

El primero habla sobre las escuelas. Antes los trámites burocráticos impedían que se atendieran necesidades urgentes de cada plantel, ahora, los colegios y maestros tendrán la oportunidad de proponer parte de su contenido de acuerdo a las necesidades de los alumnos.

A parir del ciclo escolar 2017-2018, se empezaron a desarrollar nuevas guías que le darán a los profesores una mayor autonomía escolar y de igual forma se capacitarán en cuanto al nuevo método de enseñanza.

En Quintana Roo...

La SEP puso a disposición de los maestros de inicial, preescolar, primaria y secundaria guías de trabajo como herramientas de apoyo al Consejos Técnicos Escolares, para que los colectivos docentes decidan cómo trabajar durante cada sesión y cómo abordar los contenidos propuestos, a partir de sus necesidades y contextos, afirmó Pantoja Sánchez.

El segundo eje trata sobre los contenidos educativos y la nueva forma de aprender. Antes un gran porcentaje de lo que se enseñaba no era útil ni significativo. Ahora, el plan tendrá contenido funcional para los alumnos y se centrará en el aprendizaje clave para que no solo se memoricen las cosas, si no que “aprendan a aprender”, así se les volverá un hábito y seguirán aprendiendo durante toda su vida.

Para lograrlo, an abril del 2018 se llevará a cabo la edición de nuevos libros de texto gratuitos para alumnos y maestros. Incluye textos en lenguas indígenas para telesecundarias, 120 lecturas para compartir en preescolar, la implementación de más libros para salones de clase y también para bibliotecas escolares.

De igual forma, basados a las bajas estadísticas en matemáticas y áreas de lenguaje y comunicación que obtuvieron los alumnos de todo el país, este modelo se enfocará en la comprensión de dichas materias.

Para que se de una idea de la situación, según los resultados de la prueba Planea 2017 elaborada por el Instituto Nacional para Evaluación de la Educación (INEE), el 64.5% de los alumnos de secundaria (jóvenes entre 12 y 14 años) sólo tienen la capacidad de resolver problemas con números reales y los decimales, fracciones y las ecuaciones se vuelven todo un reto. Por esta razón se posicionaron en el nivel más bajo en el área.

El 33.8% demostraron que en temas de comunicación y lenguaje tiene conocimientos insuficientes. A la mayoría se les complica comprender textos literarios complejos. Con respecto al dominio de otro idioma los resultados también fueron desalentadores. Antes aprender ingles no era obligatorio y los maestros no se encontraban capacitados al 100%. Ahora si será forzoso y creará estudiantes más preparados y competitivos.

En lo que a Quintana Roo corresponde, el referente censal inmediato es la prueba PLANEA 2015, donde 22,561 estudiantes de sexto grado de primaria y tercer grado de secundaria fueron evaluados. En ambos grados los resultados se encontraron por debajo del promedio nacional.

Comparando los resultados a nivel secundaria de la prueba del 2015 con la del 2017, se tuvo un decremento de 1.7% de estudiantes en los niveles I y II, pasando de un 90% a un 88.3% y se tuvo un incremento de 2.4% de alumnos en los niveles de logro III y IV, pasando de un 9.2% a un 11.6%. Resultados satisfactorios para la entidad.

Sin embargo, el Coordinador General de Educación Básica, aseguró que dichos resultados plantean retos a tomar, como redireccionar las acciones en cada Centro Escolar y con cada actor educativo involucrado para que los servicios educativos que se presten respondan a los principios de calidad y equidad establecidos en el artículo 3° de la Constitución, en el Programa Sectorial de Educación, Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y en la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo.

En cuanto a la enseñanza de una lengua extranjera el año pasado se certificó a 538 estudiantes de sexto grado de primaria de 90 primarias públicas.

“El mayor reto es ampliar la cobertura en el estado para lo cual se requiere la gestión de recursos adicionales que nos permitan fortalecer la enseñanza del inglés”, aseguró Pantoja Sánchez.

Otro punto relevante son las habilidades socioemocionales. Antes no eran parte del plan de estudio, ahora las instituciones reconocieron su importancias para que los alumnos mejoren su convivencia, trabajo en equipo y aprendan a conocerse a sí mismos.

El tercer eje nos habla específicamente de los maestros y del nuevo sistema para su desarrollo profesional que estará basado en le mérito. Antes su sistema era clientelar y deficiente en el cual las plazas eran heredadas. Las capacitaciones que recibían eran genéricas y se daban a manera de cascada.

Ahora todas las plazas se asignarán de acuerdo a la competencia y profesionalismo de cada docente y su capacitación y formación será continua adaptándose a las necesidades de cada uno.

En Quintana Roo, a través de las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares se han dado a conocer los Aprendizajes Clave al 100% de los docentes de escuelas públicas y privadas de educación básica de los 11 municipios de la entidad: 2,214 maestros de preescolar, 5873 de primaria, 5,475 de secundaria y en su totalidad a los Jefes de Sector y Supervisores de educación básica. Las capacitaciones han sido en base a los 5 ejes y a los componentes curriculares como formación académica, desarrollo personal y social y autonomía curricular.

“El reto más grande es dar un acompañamiento puntual y cercano a todas las escuelas de la entidad puesto que la nueva propuesta pedagógica constituye un replanteamiento curricular”, puntualizó Pantoja Sánchez.

El cuarto eje trata de la inclusión y equidad. Antes los contextos socioeconómicos, el género y el origen indígena provocaban que alumnos se quedaran fuera de la escuela. Ahora se planea promover la diversidad lingüística, cultural, social y étnica para que todos tengas las mismas oportunidades de estudiar y los ambientes escolares sean aptos para ellos.

Por esto los colegios indígenas contarán con un programa que les permitirá aprender el español como segundo idioma y contarán con materiales educativos en su lengua.

El quinto eje habla de la gobernanza del sistema educativo. Antes los padres de familia no tenían mucha injerencia respecto a la educación de sus hijos. Ahora junto con las autoridades, sindicatos, el poder legislativo y la sociedad civil, podrán coordinarse para conseguir resultados más eficaces y eficientes cubriendo sus demandas.

En el estado las necesidades de las escuelas son variadas, sin embargo, se espera que con el nuevo modelo educativa y estrategias como “La Escuela al Centro”, se logre la transformación educativa del país.