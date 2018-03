Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Con todo lo que sha sucedido entorno al caso de la joven Mara Castilla, lanzan un nuevo 'Uber' conducido solo por mujeres. Este no es un nuevo proyecto creado a raíz del asesinato de la joven Mara Castilla el pasado 8 de septiembre. Pues desde hace año y medio, fueron cuatro hombres quienes pensaron en cómo competir con Uber, Cabify o Yaxi. En su intento surgió la idea de conformar una comunidad de mujeres conductoras y viajeras.

Un nuevo Uber conducido solo por mujeres

“Es una aplicación que les sirve como herramienta a las mujeres para ganar un ingreso extra para sus hogares, al mismo tiempo que ofrece confianza y seguridad a las usuarias por tratarse de conductoras mujeres”.

“Nosotros vendemos confianza para ambas partes, buscamos que las laudy (como les llaman a sus conductoras) sean compañeras”, dice el emprendedor mexicano.

Negocio comienza

“Buscamos un crecimiento pequeño más o menos de 50 laudys mensuales, en un escenario conservador”, recalca el emprendedor.

, se diferencia de las demás empresas debido a la confianza que pueden tener las involucradas. Esto quiere decir que esta empresa de transporte privado asegura que las mujeres pueden tener la confianza de tener un servicio cien por ciento seguro. Bajo esa premisa, este mes lanzaron la aplicación Laudrive para las mujeres en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Esta nueva iniciativa resulta innovadora en el país. Sin embargo ya han habido intentos por atender a este nicho de población. Pues en Estados Unidos lanzaron la aplicación Chariot for Women y sus planes eran expandirse este año en nuestro país. Uno de los mexicanos emprendedores de Laudrive declaró lo siguiente:La idea de crear Laudrive, de acuerdo con el mexicano, surgió debido a una anécdota. Dicha anécdota es sobre una conductora que comentó que una de sus pasajeras le dijo: "¡Qué bueno que seas mujer!" Con esto los cuatro hombres que pensaron en esta idea, notaron que a algunas mujeres no les da confianza abordar transporte publico conducido por hombres, especialmente en la noche.Fue el año pasado cuando comenzaron a dar a conocer el proyecto, durante la semana del emprendedor. De esta manera consiguieron el apoyo de la incubadora del Tecnológico de Monterrey y así aterrizar su proyecto. Luego, consiguieron la ayuda de la incubadora Startcups. Siendo el pasado mes de abril cuando comenzaron a levantar capital de inversionistas mexicanos, principalmente del fondo Confidence Financial Services. El arranque oficial de Laudrive fue la semana pasada, con el que ya contaban con 350 conductoras capacitadas personalmente y no solo en línea. Una conductora de Uber que planea migrar a Laudrive ha declarado que hay un ambiente muy ameno entre las mujeres. En la primer semana de lanzamiento ya tuvo su primer viaje como laudy, como le llaman a las conductoras. En un inicio, de acuerdo a uno de los creadores de Laudrive, la meta es tener cinco viajes por cada laudy al día. Al final del 2017 se espera llegar a 750 mil viajes.Sobre las tarifas, dice el cofundador de Laudrive, son más accesibles que en Cabify, pero un poco más altas que en Uber.