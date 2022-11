Un año sin justicia en Michoacán: asesinato de 11 jóvenes que enlutó una tradición

Las almas de las 11 víctimas de la masacre ocurrida el 1 de noviembre de 2021 regresarán a su casa sin conocer la justicia, lamenta la comunidad indígena de Tarecuato, municipio de Tangamandapio, en Michoacán.

Como se recordará, hace justo un año, un grupo armado asesinó a 11 jóvenes, 10 menores de edad y un adulto, cuando buscaban panales de abejas para adornar sus ofrendas, como se acostumbra en ese pueblo originario, para recibir a sus fieles difuntos.

Todos fueron torturados, muertos a balazos y con el tiro de gracia; los encontraron en el lugar conocido como “Los Lavaderos”, que ahora se ha convertido en un memorial. A un año, la comunidad todavía se pregunta qué sucedió.

Te puede interesar: Localizan muertas a tía y sobrina desaparecidas en Michoacán

La historia del multihomicidio

Multihomicidio que enlutó una tradición.

Juliana Apolinar Aguilar es mamá de dos adolescentes asesinados ese día: Óscar y Martín Matías Apolinar, de 15 y 17 años, respectivamente. Ambos trabajaban en el corte de aguacate en esa zona, ubicada en el llamado Corredor de la Muerte, colindante con el estado de Jalisco.

Juliana cuenta que ese día Martín, el mayor de sus hijos hombres, se fue temprano a trabajar al jornal y al terminar regresó a su casa y recogió a Óscar para ir juntos a colectar los panales de abejas en las afueras de la comunidad.

“Fueron que según a cortar panales y ya de ahí ya no supimos nada de ellos. Ya eran como las seis de la tarde cuando empezamos a buscarlos, a marcar en el celular, para ver dónde estaban, pero no, nadie que nos contestó”, recuerda la madre.

Relata que se enteró de la muerte de sus hijos cuando les avisaron que las fotografías de la masacre circulaban en redes sociales. Menciona que al revisar las imágenes vio entre las víctimas a sus hijos, tirados en el piso junto con los demás.

Envuelta en llanto, Juliana dice que todavía no puede creer que Martín y Óscar hayan sido asesinados. “Ya me los trajeron muertos. Ese es el único dolor que me llega más. Yo todavía no lo creía. Dije: ‘No son ellos, porque vienen ya’”, expresa la mujer, mientras abraza las fotografías de sus hijos.

Juliana platica que los jóvenes tenían la ilusión de juntar dinero e irse a Estados Unidos para sacar de trabajar a su papá y mantener a la familia, pero no lo pudieron cumplir. Dice que si tuviera enfrente a los asesinos no sabría qué hacer, “pero lo único que yo digo es: Dios que los perdone. No tengo que perdonarlos yo”.

“Despiertas pensando en ellos; te duermes pensando en ellos; ya no les va a mirar; ya no te van a hablar. Es un dolor muy grande”, reitera la madre.

Juliana tiene presente que las oficinas de la Fiscalía Regional de Zamora se han cerrado, y “no hay cómo atenderlos” y darle seguimiento a las investigaciones. Como Juliana, el resto de las familias de las víctimas exigen ser visibles nuevamente para las autoridades, y que sus llantos se traduzcan en un grito de justicia.

Los pobladores de Tarecuato todavía viven su duelo. Aunque han retomado sus actividades, no olvidan que les asesinaron a 11 de la manera más cruel.

La Fiscalía de Michoacán ofreció 100 mil pesos de recompensa a quien proporcionara información que conduzca a la localización, aprehensión o detención de Julio César Fajardo Bárcenas, y otros 100 mil más por José Herrera Nolasco, “El Barquillo”, a quienes se señala como presuntos responsables, pero no hay resultados.

Y lo que en su momento fue una celebración de Noche de Muertos, ahora será un día de luto en la comunidad, en el que serán recordados los 11 jornaleros asesinados.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram