Último día para cobrar 1,680 pesos de la Beca Benito Juárez para educación básica

Los estudiantes de educación básica beneficiarios de la Beca Benito Juárez ya empezaron a recibir sus pagos de 1,680 pesos, y ahora en La Verdad Noticias te revelamos cuando es el último día para recibir el apoyo económico que otorga este programa.

Recuerda que puedes consultar el saldo de tu cuenta sin salir de casa, así sabrás si ya te depositaron o no el pago que se otorga a los estudiantes de Kinder, primaria y secundaria. Existen varias formas para consultar tu saldo, la primera opción es llamando a la línea del Banco del Bienestar, es decir al 018009002000.

También puedes realizar la consulta en línea a partir del 20 de julio, aunque es posible que la página se encuentre saturada. De igual forma puedes consultarlo asistiendo a un cajero automático del Banco del Bienestar el cual no te genera ninguna comisión.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir la beca?

La beca es de 1,680 pesos bimestral

Tal como hemos informado, el pago de la beca ya ha empezado a dispersarse, pero si no aún no recibes el apoyo económico, no te preocupes, ya que se reveló que a partir del 29 de julio al 1 de septiembre estarás recibiendo tu apoyo por medio de una Mesa de Atención ahora llamada Sede Operativa Temporal.

Además se informó que el pago será entregado a los estudiantes de forma gradual. Siendo los primeros en recibir el apoyo económico los que cobran por medio de depósitos de cuenta y posteriormente los que cobran por medio de operativos de campo.

Recordemos que el monto destinado para los estudiantes de nivel básico es de 840 pesos mensuales y se entrega de manera bimestral la cantidad de 1,680 pesos.

¿Cómo registrarse para la beca Benito Juárez 2022?

Esta beca está dirigida a estudiantes de nivel básico

La convocatoria de las becas para este nuevo ciclo escolar ya abrió, para registrarte debes ingresar a la página de la Beca Benito Juárez, llenar un formato o cédula familiar donde deberás brindar información sobre el estatus de tu familia. Posteriormente la Secretaría del bienestar llevará a cabo una evaluación y se pondrá en contacto con los aspirantes seleccionados para la beca.

