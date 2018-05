Ubican a la esposa de Duarte en un lujoso barrio de Londres

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, asegura tener ubicada a la esposa del exgobernador Javier Duarte, Karime Macías de Duarte en un lujoso barrio de Londres viviendo una vida extravagante.

A principio la buscamos a las afueras de Londres, pensamos que vivía con modestias, que seguramente tendría limitaciones económicas y que no haría más uso de recursos de los que ya se había robado, pero no estábamos en lo correcto, Cuando la encontramos nos sorprendimos. En Londres continúa la vida de lujo, el dinero de los veracruzanos se sigue utilizando para vivir en abundancia y eso no lo podemos permitir”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.