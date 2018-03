Uber actualiza su legalidad y debería preocuparnos

El miércoles Uber realizó actualizaciones en sus términos y condiciones. En los primeros párrafos todo parece normal, pero en el punto 5 todo toma otro rumbo.

Se encuentra titulado: “Renuncias; limitación de responsabilidad; indemnidad” y señala lo siguiente:

«Uber no hace declaración ni presta garantía alguna relativa a la fiabilidad, puntualidad, calidad, idoneidad o disponibilidad de los servicios o cualquiera de los servicios o bienes solicitados a través del uso de los servicios, o que los servicios no serán interrumpidos o estarán libres de errores. Uber no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores. Usted acuerda que todo riesgo derivado de su uso de los servicios y cualquier servicio o bien solicitado en relación con aquellos será únicamente suyo, en la máxima medida permitida por la ley aplicable».