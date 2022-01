UNAM habla de la “superinmunidad”, contagiarse de COVID-19 y estar vacunado

Los expertos hablan de la inmunidad que genera el cuerpo al virus/Foto: El Financiero

De acuerdo con Alejandro Sánchez, del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las personas que tienen su esquema de vacunación y que se contagiaron de COVID-19 mucho antes de recibir la inmunización, generan algo que se llama "superinmunidad", lo que es una inmunidad híbrida pero a mayores dimensiones, en la cual, la protección es mayor.

Cuando una persona se infecta antes de la vacunación y luego se vacuna contra COVID-19, se genera inmunidad híbrida, lo que permite al sistema inmune que remedie muchos de los síntomas del virus postergado, el famoso "long covid", y la respuesta inmune se estandariza de tal manera que no haya procesos inflamatorios.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, las personas crean inmunidad natural al COVID-19 después de contagiarse, pero esta exención no es tan fuerte cuando aparece una nueva variante, como en el caso de Ómicron.

UNAM dice que la “superinmunidad” no exenta de una reinfección

La inmunidad al COVID-19 no es duradera/Foto: Gaceta Médica

El experto de la UNAM señala que a pesar de que una persona se haya contagiado y luego tenga la vacuna con sus refuerzos, no significa que no pueda volver a enfermarse con el virus: "Aun así en ninguno de estos casos se exenta de la reinfección”, declaró Sánchez.

“La idea es que cuando te vacunas levantas una respuesta inmune que tiene dos componentes. El primero es como un escudo, las células T, no se afecta tanto con la aparición de nuevas variantes; sin embargo, es únicamente la mitad de la respuesta. La otra mitad son los anticuerpos”, explicó el experto.

“Haciendo una analogía, son como una espada que sirve para combatir el virus, pero va perdiendo filo. Después de que pasan seis meses esos anticuerpos pierden filo porque ya no se encuentran tan presentes", detalló.

La vacuna de refuerzo contra COVID-19 ayudará a la inmunidad

La dosis de refuerzo de la vacuna ayudará que el cuerpo pueda seguir combatiendo el virus/Foto: Marca

Sánchez de la UNAM mencionó que el cuerpo humano no puede mantener una respuesta inmune todo el tiempo, sin embargo, guarda células de memoria, de tal manera que cuando hay una infección, estas células se disparan y generan de nuevo anticuerpos.

Los cuales, no van a reconocer a la variante ómicron u otras nuevas debido a que no tienen esta memoria, de ahí la importancia de la dosis de refuerzo. Por lo cual, Alejandro Sánchez manifestó que si ya pasó mucho tiempo y ya no se tendrá anticuerpos circulantes hay que despertarlos y esto ocurre con la dosis de refuerzo contra COVID-19.

