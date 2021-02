Fueron cientos los usuarios en redes sociales que exhibieron las prácticas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) posterior a que un grupo de expertos se reuniera para discutir el financiamiento de la piratería en la industria editorial y el consumo de estos libros.

En el marco de la XLII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Quetzalli de la Concha, gerente Legal de Derechos de Autor del grupo editorial Penguin Random House, tomo un tiempo para hablar en un foro virtual respecto a la piratería editorial en México.

Exhiben a la UNAM por su publicación contra la piratería

Durante su participación, de la Concha subrayó que 4 de cada 10 libros que se consumen en territorio nacional son apócrifos, lo cual coloca a México en el primer lugar en venta de piratería de libro impreso.

No obstante, el debate no fue bien recibido en las redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que los usuarios en redes sociales, presuntos alumnos o ex alumnos, exhibieron las prácticas dentro de las múltiples facultades y campus.

UNAM es exhibida por estudiantes tras publicación sobre uso de libros pirata.

La institución, en la publicación original hecha en Twitter, escribió: “la piratería editorial, de manera impresa o digital, atenta contra la cultura nacional, y quien la compra en el mercado informal se convierte en patrocinador de la actividad ilícita”, razón por la que los comentarios en contra no se hicieron esperar.

Aparte de los reclamos diversos, también se publicaron una gran cantidad de memes en los que dejan ver que dentro de la misma institución, entre centros de copiado y entre docentes o estudiantes, se encargan de circular archivos en PDF o copias de libros.

“Señores, pagamos 50¢ de inscripción, obvio no tenemos libros que cuestan más de un salario mínimo, agarren la onda. Ni los maestros ganan tanto, primero mejoren las condiciones de los docentes y luego exigen el libro original. No puede haber rector rico con docentes pobres”, escribió el usuario @FerVixtha.

