UNAM: ¿Cómo solicitar la beca para alumnas de 11 mil pesos?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está ofreciendo becas de más de 11 mil pesos a sus alumnas. Aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo tramitarla paso a paso.

Si estás en el último semestre de tu carrera, la recién lanzada convocatoria Fortalecimiento Académico podría beneficiarte en el ciclo escolar 2022-2023, pues con el fin de apoyar a las alumnas con buen promedio en el sistema escolarizado la UNAM brinda este apoyo económico de septiembre del presente año a agosto del que viene (los pagos caídos de septiembre y octubre serán abonados posterior a la aplicación a la beca).

Pero las becas no son para todas, sino solo para aquellas alumnas que cursan carreras fisicomatemáticas y de ingenierías en la Facultad de Ciencias, de Química, Ingeniería, Estudios Superiores Cuautitlán, Estudios Superiores Acatlán, Estudios Superiores Aragón, Estudios Superiores Zaragoza, ENES Morelia, ENES Juriquilla, ENES Mérida.

También, en el Instituto de Energías Renovables, Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y demás planteles del área Fisicomatemáticas e Ingenierías.

Beca UNAM de más de 11 mil pesos, ¿cómo obtenerla?

Para empezar y como ya se dijo, para recibir la beca de la UNAM de 950 pesos y con pago máximo de 11 mil 400 deberás estar en el último semestre de la carrera, solicitar la beca por seis meses y comprometerte a terminar la totalidad de tus créditos.

Para registrarte debes entrar a la página web de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM o al Portal del Becario, ingresar al Sistema INTEGRA, completar la solicitud oficial de ingreso contestando el cuestionario socioeconómico y proporcionar usuario y contraseña, para luego imprimir y conservar el comprobante como acuse de recibo.

Los requisitos para las becas son ser mexicana, ser alumna regular, estar inscrita en una licenciatura del Área Fisicomatemáticas e Ingenierías, tener promedio mínimo de 8.5, no contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para tu educación, ingreso mensual familiar de hasta ocho salarios mínimos, no haber sido sancionada por la Legislación Universitaria y no haber concluido tu licenciatura ni contar con título profesional de ese nivel o superior.

Si cumples con ello y resultas seleccionada (los resultados se darán a conocer el 21 de octubre próximo), deberás proporcionar tu CURP, una cuenta de correo electrónico y un número telefónico en el que puedas ser localizada y recibir notificaciones de la institución bancaria con la cual se les otorgará el pago de la beca.