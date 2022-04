UIF no investiga a diputados que votaron contra la Reforma Eléctrica

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, rechazó el llamado de legisladores de Morena para que la dependencia a su cargo investigue a los diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica.

“Nosotros no investigamos diputados, esa no es nuestra función”, dijo durante una breve entrevista realizada en Palacio Nacional, donde Gómez Álvarez explicó que la UIF no investiga, sino que revisa movimientos financieros.

Como te dimos a conocer anteriormente en La Verdad Noticias, senadores de Morena pidieron a la UIF que investigue las cuentas bancarias de dirigentes y líderes parlamentarios que votaron en contra de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La UIF debe investigar a legisladores”

UIF no investiga a diputados que votaron contra la Reforma Eléctrica

Por su parte, el senador César Cravioto se pronunció porque la Unidad de Inteligencia Financiera investigue eventuales pagos de las empresas eléctricas privadas a dirigentes y legisladores por su voto contra la reforma.

Cabe recordar que este jueves, el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con diputadas y diputados de la LXV Legislatura, a quienes agradeció y reconoció que hayan votado a favor de la Reforma Eléctrica.

“Por eso siempre hablo de ‘nosotros’, en plural, porque esta no es una labor de un solo hombre o de un puñado de dirigentes, de mujeres, de hombres, de un grupo reducido de servidores públicos. Este es un proceso de todo un pueblo”, enfatizó.

AMLO reconoció a los diputados de la 4T

UIF no investiga a diputados que votaron contra la Reforma Eléctrica

En el Salón de la Tesorería, el presidente López Obrador aseguró que los cambios no podrían concretarse sin la labor de las y los legisladores, quienes han participado en: ayudar a las personas que más lo necesitan y erradicar la corrupción.

“Hasta ahora su contribución en rescatar la industria eléctrica nacional ha sido clave. (…) Todo mi respeto, y admiración, mi cariño, nuestra gratitud por el apoyo tan importante al movimiento que tiene como propósito hacer realidad la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.