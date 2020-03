UANL crea polémica tras difundir un mensaje contra la discriminación

mensaje discriminatorio unas

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) creó polémica en las redes sociales, luego de que difundir un mensaje que pretendía concienciar sobre el problema que implica la discriminación.

El primer día de marzo, la escuela difundió una infografía en su cuenta oficial de Twitter con motivo del Día de la Cero Discriminación, y aunque su intención parecía buena, terminó causando conmoción, pues terminó incurriendo a la misma discriminación.

La universidad causó polémica al informar sobre discriminación en una infografía

La UANL refirió en la imagen informativa que los grupos vulnerables son los que propician las condiciones para ser víctimas de la terrible práctica.

Además, enlistó factores que incitan a la discriminación a las siguientes condiciones: características físicas, condiciones socioeconómica, género, origen étnico y preferencia sexual.

Usuarios molestos por imagen equivocada de la UANL

Los usuarios de dicha red social, no dudó en criticar la confusión en la que cayó la UANL; incluso, un usuario identificado como Omar Villareal no dudó en escribir que la información dada en la imagen está equivocada:

"Están mal aplicados los conceptos en su publicación. Incitar es influir o motivar para que algo suceda y discriminación es un trato perjudicial a los grupos vulnerables. Los factores que incitan a la discriminación son la ignorancia, lo intolerancia, costumbres arraigadas, etcétera", posteó.

Promovamos una cultura de armonía en nuestra comunidad diciendo NO a la discriminación. ✋���� ¡Yo te respeto, tú me respetas! #DíaDeLaCeroDiscriminación pic.twitter.com/Fd3lvzgEWZ — UANL (@uanl) March 1, 2020

Como leyenda, la escuela escribió: "Promovamos una cultura de armonía en nuestra comunidad diciendo NO a la discriminación. ¡Yo te respeto, tú me respetas!".

Hasta el momento, la UANL no ha bajado el material que tiene comentarios no favorables, por parte de alumnos y otros usuarios de la red que no están de acuerdo con su postura.

Su última publicación, hace referencia al paro nacional, denominado "Un día sin nosotras", que se realizará el próximo 9 de marzo.

"Ten en cuenta que si eres una estudiante y decides no acudir a clases este 9 de marzo la falta no se va a considerar como inasistencia, así mismo los exámenes se reprogramarán de acuerdo a cada escuela", posteó.

Ten en cuenta que si eres una estudiante y decides no acudir a clases este 9 de marzo la falta no se va a considerar como inasistencia, así mismo los exámenes se reprogramarán de acuerdo a cada escuela. pic.twitter.com/zljZh22NiT — UANL (@uanl) February 26, 2020

