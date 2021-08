UAEMex se deslinda de la opinión del maestro en contra del lenguaje inclusivo

Hace poco se dio a conocer un video donde un maestro de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) indicó que sacaría a cualquiera de los alumnos que se atreviera a usar el lenguaje inclusivo, ante eso la institución ya brindó un veredicto, ¡tenemos los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que existe mucho debate en las redes sociales acerca del lenguaje incluyente, hay quienes están en contra y otros a favor, ¿tú qué opinas?, déjanos tu respuesta en los comentarios.

Anteriormente te comentamos cuando despidieron a dos maestros de la universidad por acoso sexual; sin embargo, ahora te diremos que dice la institución respecto a las declaraciones del profesor en contra de los que usen “compañere”.

UAEMex defiende el lenguaje inclusivo

Tuit. Foto: Twitter @UAEM_MX

Ante las críticas que comenzó a recibir el profesor, la Universidad Autónoma del Estado de México decidió dar su veredicto por medio de su cuenta oficial en Twitter, donde comentó que para la administración vigente es prioritario tener los:

“Los valores y principios de integridad e inclusión…”

Ante esto, rechazó por completo que compartir las:

“...expresiones que vulneren a la comunidad universitaria o la sociedad en general.”

¿Por qué es necesario el lenguaje inclusivo?

Todes. Foto: todesrevista.com

Porque ayuda a visibilizar a la mujer y otras minorías, de esta forma todos se sienten nombrados e incluidos en el espacio público, y aunque hay muchas corrientes a favor y en contra, hay quienes critican el uso de la vocal “e” para referirse a las personas no binarias, aunque no siempre se requiere de hacerlo, ya que, existen muchas estrategias para ser más incluyente sin tener que usar los pronombres no binarios.

Si quieres saber más sobre lo que pasó con este tema tienes que revisar Profesor de UAEMex prohíbe pronombres neutros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de depor.com